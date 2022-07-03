В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов
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В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов

В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратовВ ГИБДД предложили создать реестр препаратов, при употреблении которых запрещено водить

В ГИБДД предложили Минздраву сделать реестр влияющих на водителей препаратов, при употреблении которых запрещено управлять транспортом. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков, его слова публикует ТАСС.

Быков заявил, что в правилах дорожного движения указано о запрете вождения под воздействием препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию. «Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — сказал он.

Он добавил, что после составления реестра лекарств стоит «выходить на проблему запрета», так как многие препараты не рекомендованы к управлению автомобилем из-за ухудшения внимания водителя, однако четкого ограничения на вождение при их употреблении нет, и эту дискуссию необходимо поднять.

В феврале Верховный суд России отклонил иск россиянина, которого лишили водительских прав за вождение после приема корвалола. Мужчину остановили после того, как он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. В его организме выявили следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов. Истец указывал, что такое вещество содержат в себе лекарства корвалол и валокордин, их можно употребить по назначению врача в соответствии с инструкцией.

В Верховном суде отметили, что законодательство запрещает вождение в состоянии любого вида опьянения вне зависимости от причины, вызвавшей его в том числе после употребления разрешенных к применению лекарств. Там добавили, что в инструкции должна быть указана информация о влиянии препарата на способность управления транспортом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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