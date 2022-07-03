В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе геймплейного видео
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В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе геймплейного видео

В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе геймплейного видео


Несколько недель назад Bethesda показала геймплей Starfield. Энтузиаст-программист использовал полученную из геймплейной демонстрации информацию, чтобы воссоздать карту игрового мира Starfield. Свою работу он опубликовал на GitHub, позволив всем желающим ознакомиться с ней.

Пользователь, который создал карту, следующим образом описывает ее разработку:

Около 13:30 на видео [геймплей Starfield] звездная карта видна в течение ~6 секунд. Эта сцена использовалась для отслеживания всех видимых звезд и восстановления их положения в игре. В кадры вошли семь названных звезд, три из них — настоящие звездные системы (Солнце, Альфа Центавра и Поррима). Реальное положение этих звезд использовалось для калибровки реконструкции.

Свою программу создатель называет Starfield Navigator, ниже можно видеть ее работу. Он же пишет следующее о том, что удалось понять из небольшого момента в геймплейной демонстрации:



Из «более 100» звезд, объявленных для финальной игры, 75 были видны.



Из семи помеченных систем три являются реальными. Поэтому вполне вероятно, что в игру включены и другие реально существующие звездные системы.



Используя расстояние, положение и цвет, можно было идентифицировать как минимум еще три настоящие звезды: Альтаир, Барнард и Сириус.



Дальность прыжка в 24,6 световых года достаточна, чтобы добраться до каждой системы на наблюдаемой карте из любой другой системы.



Среднее расстояние до ближайшей системы составляет 8,8 световых лет.

Ниже можно видеть, как работает программа Starfield Navigator.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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