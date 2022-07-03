Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt
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Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt

Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала уволилась из Die WeltБывшая сотрудница Первого канала Овсянникова заявила о завершении контракта с Die Welt

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом, заявила об увольнении из немецкого издания Die Welt. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился», — написала она, подчеркнув, что продолжает двигаться дальше.

14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир информационной телепрограммы и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. В апреле экс-сотрудница Первого получила работу в немецком издании Die Welt.

В мае она рассказала, что не жалеет о своем поступке. «Я рада, что в итоге мои моральные качества оказались важнее благополучной и налаженной жизни», — подчеркнула Овсянникова.

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По материалам: lenta.ru

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