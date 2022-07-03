Вот это романтика! Нежное признание Овечкина жене перед многотысячной публикой – видео

На стадионе Лужники вчера состоялся грандиозный концерт группы «Руки вверх». Помимо многотысячной армии поклонников, мероприятие посетили и известные люди, например, Александр Овечкин с женой.

36-летний хоккеист пришел с супругой — Анастасией Шубской на выступление эпохальной группы 90-х «Руки вверх». Спортсмен активно отплясывал под все хиты, а потом и вовсе вышел на сцену, откуда на весь зал признался жене в любви.

«Сереж, спасибо огромное за прекрасный вечер. Давайте споем песню «Крошка моя»… Настя, я тебя люблю, зайка моя любимая», — прокричал счастливый Овечкин в микрофон.

Сергея Жукова растрогали слова звездного друга. «Все знают, как сильно Саша любит Настю и песню «Крошка моя», — поддержал спортсмена исполнитель.

Романтическое видео в личном блоге опубликовала Анастасия Шубская. «Признание в любви от мужа на стадионе «Лужники». Спасибо Сергею Жукову за нереально крутой концерт», — лаконично написала модель.

Поклонники порадовались за звездную семью. «Бомбическое признание в любви на стадионе своим поклонникам и любимой женщине! Такое не каждый день услышишь!»; «Вот на такое приятно смотреть! Такая красивая и любящая пара! Долгой и счастливой вам совместной жизни!»; «Самая гармоничная и сбалансированная пара. Именно баланс между вами, вы друг друга дополняете», — написали восторженные подписчики.