Захарова пригрозила Киеву ответом в случае продолжения обстрелов городов РФ
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Захарова пригрозила Киеву ответом в случае продолжения обстрелов городов РФ

Если Украина продолжит обстреливать российские города, то ей не поздоровится. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ночной обстрел Белгорода и Курса.

В воскресенье в четвертом часу утра ВСУ выпустили по Белгороду три ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Все они были сбиты средствами ПВО, но часть обломков все же упала на дома, и боеприпасы сдетонировали. В результате погибли четверо человек, еще четверо, включая ребенка, получили ранения.

Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты на подлете к Курску — никто не пострадал.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, такие шаги Киев предпринимает после подсказок его западных кураторов. «Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

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По материалам: pnp.ru

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