Законы, вступающие в силу с 4 июля
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Законы, вступающие в силу с 4 июля

Законы, вступающие в силу с 4 июля

Утверждены порядок применения персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования, а также правила идентификации и аутентификации зрителей, участников официального спортивного соревнования и иных лиц, задействованных в его проведении. Они будут применяться на официальных спортивных соревнованиях, перечень которых установило Правительство РФ.

Идентификацию, которая является обязательной и однократной, можно пройти на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования, а также в МФЦ и через оператора информационной системы идентификации болельщиков.

Не позднее 72 часов с момента прохождения процедуры идентификации на портале Госуслуг, в МФЦ или в уполномоченных организациях будет оформлена персонифицированная карта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 года № 1140 «О порядке применения персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования, а также идентификации и аутентификации зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении такого соревнования»

 

При посещении официальных спортивных соревнований необходимо при себе иметь действующую персонифицированную карту, оформленную в установленном порядке. При нарушении установленного порядка болельщика могут не допустить на мероприятие, аннулировав входной билет без возмещения его стоимости.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 года № 1141 «О внесении изменений в Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»

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По материалам: pnp.ru

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