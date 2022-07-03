Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
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Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС

Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
Ведущий Леонид Якубович рассказал о личной жизни. Именно молодая жена проявила инициативу там, где речь зашла о женитьбе. Никакого торжества Марина Видова не хотела, однако официально зарегистрировать брак все-таки была не прочь. Да и Леонид Якубович не видел особых препятствий. С возлюбленной ведущий программы «Поле чудес» на Первом канале жил душа в душу.
У пары подрастала общая дочка Варвара. Она родилась в 1998 году. А на женитьбе возлюбленная Якубовича настояла в 2004-м. До этого парочка жила в гражданском браке. «Как-то мы жили-жили. Варя родилась. И Манечка сказала - идем жениться! Мы поехали в ЗАГС. Час я давал автографы, а потом мы быстренько расписались и ушли», - говорил Якубович в передаче «Судьба человека».
# Шоу-бизнес Якубович Леонид
По материалам: z-aya

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