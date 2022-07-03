Жена первого мужа Ксении Бородиной рассказала, как относится к телеведущей
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Жена первого мужа Ксении Бородиной рассказала, как относится к телеведущей

Жена первого мужа Ксении Бородиной рассказала, как относится к телеведущей

Ксения Бородина родила старшую дочь Марусю от Юрия Будагова. Семья продержалась недолго, но супругам удалось наладить отношения ради наследницы. И у Ксении, и Юрия появились дети в новом браке, и они также тепло общаются.


Ксения Бородина жаловалась, что Будагов не обеспечивает Марусю материально. Несмотря на это, 39-летняя ведущая никак не препятствует общению дочери с отцом. Более того, в гости к семье Юрия она отпускает и Теону.

Нынешняя жена бизнесмена Залина Баширова подтверждает, что общается со звездой и между ними нет никакого конфликта. «У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях», — подчеркнула она.

Также Баширова отметила, что с удовольствием принимает в своем доме дочек Ксении. Девочки рады пообщаться и провести время и с детьми Залины и Юрия. «Я не отделяю Тею от Маруси. Она ее сестра и мы ей также рады как Марусе», — добавила предпринимательница.

Если первому мужу Бородина простила старые обиды, то второму, Курбану Омарову, точно нет. Она даже заверила, что не разрешит бывшему супругу знакомить Теону с новыми пассиями.

«Моя политика такая. Если ты завел любовницу и из-за этого распалась семья, где жил этот ребенок, то хер тебе, а не знакомства. Почему мой ребенок должен общаться с прошмандовками? Зачем ребенку эти знакомства? Один приезжаешь и общаешься. А если это будет жена и она не имеет отношения к распаду семьи, то я никогда не против», — говорила теледива.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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