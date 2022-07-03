Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела
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Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела

Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрелаЖитель Белгорода рассказал, что погибшие при обстреле города приехали из Харькова

Семья, погибшая в Белгороде после предполагаемого срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) приехала в город из Харькова. О последствиях обстрела рассказал местный житель Алексей Русанов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, один из снарядов попал во флигель, в котором и ночевала погибшая семья — сын, теща и сестра.

«Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сказал мужчина.

Русанов добавил, что в момент взрыва они с супругой спали, однако успели выбежать. Пожар начался с угла дома, и к моменту приезда пожарных начала гореть крыша здания. Мужчина уточнил, что флигель был построен на двух хозяев и в нем проживали его сын и невестка, но в ту ночь они ночевали в другом месте.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех погибших и четырех пострадавших после обстрела со стороны Украины в Белгороде, однако затем число жертв увеличилось до пяти — еще два тела обнаружили после разбора завалов на улице Маяковского.

Как заявлял Гладков, предположительно, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако точные причины пока устанавливаются. В результате произошедшего оказались частично разрушены 11 многоквартирных домов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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