Жизнь и смерть Изольды Извицкой

Изольду Извицкую родители назвали красивым именем, означающим дословно «та, на которую любуются». Правда, любовались на женщину недолго – сначала перестали давать роли в кино, а потом она и вовсе спилась от горя.

Как стала актрисой

Изольда Извицкая родилась 21 июня 1932 года в городе Дзержинске (сейчас – Нижегородская область). В детстве девочка не мечтала об актерском ремесле. Изольда прекрасно играла в местном драмкружке, а педагоги отмечали талант малышки, но сама она отличалась скромностью и не верила, что сможет добиться успеха. И все же в театральный после школы она поступила – а как иначе, когда тебя отправляют на поезде в Москву практически всем классом.

Изольда поступила с первой же попытки во ВГИК на курс Бориса Бибикова. Извицкая начала сниматься в фильмах с 1953 года, обучаясь на третьем курсе. Она дебютировала в фильме «"Богатырь" идет в Марто» в роли Настеньки. А свою самую знаменитую роль сыграла уже через 2 года в фильме «Сорок первый» (Марютка Басова).





Карьера шла в гору, но неожиданно все закончилось в конце 60-х годов. Последняя роль – Женя в картине «Каждый вечер в 11». Больше актрисе предложений о съемках не поступало.

Личная жизнь

Впервые Изольда влюбилась в юношу из родного Дзержинска, когда в начале 50-х вернулась в родной город на каникулы. Вячеслав Коротков учился в Ленинградском институте киноинженеров, и молодые люди сошлись на любви к искусству. Все было мило, романтично, целомудренно. Даже друзья отмечали, что пара смотрится очень гармонично.

Но на третьем курсе Изольда напрочь забыла о Вячеславе после съемок в своем первом фильме «"Богатырь" идет в Марто». На съемках девушка без памяти влюбилась в коллегу - Раднэра Муратова. Пара встречалась некоторое время, но романтические отношения так и не привели молодых к свадьбе.





На очередных съемках, на этот раз в картине «Тревожная молодость» Изольда влюбилась в Эдуарда Бредуна. Актера многие не любили, отмечая его грубый, завистливый, мрачный характер. Они не понимали, что в нем нашла веселая, солнечная, добрая девушка. В скором времени пара поженилась.

Эдуард очень ревностно относился к взлету карьеры своей супруги, ведь сам довольствовался только небольшими эпизодическими ролями. Но Изольда мужа любила и не замечала негатива в свою сторону.

Пристрастие к алкоголю

Вскоре карьера Извицкой пошла на спад. Роли не предлагали, и Изольда, забытая всеми и не получившая достаточной поддержки от супруга, от горя начала спиваться. По словам знакомых Извицкой, это произошло по вине Эдуарда. Он любил выпить, а супругу заставлял употреблять за компанию. Когда та жаловалась на плохое состояние и боли, он рекомендовал опохмелиться.

Крепкий алкоголь оказал губительное влияние на организм хрупкой женщины. Ее речь стала невнятной, она теряла координацию, периодически уходила в небытие. А муж только обвинял в алкоголизме, не признавая своей вины в нынешнем состоянии жены.





С актрисой проводили воспитательные беседы (в СССР с алкоголизмом, особенно женским, было строго), советовали обратиться к наркологу, но актриса не послушалась. В 1971 году Эдуард ушел от Изольды к ее приятельнице-продавщице, что добило ее окончательно.

Последние годы жизни некогда знаменитой актрисы были ужасными. Она сильно изменилась – лицо раздулось, сама стала худой. Дома не было продуктов, почти не осталось одежды в шкафах, но деньги на алкоголь она находила с завидной регулярностью.

Ужасная смерть

Надежда на излечение или хотя бы временное изменение ситуации забрезжила, когда Изольде предложили роль в спектакле «Слава» в Театре-студии киноактера. Она заперлась дома и стала учить слова. Тревогу забили, когда актриса пропустила репетицию.





Эдуарда на правах бывшего мужа попросили сходить к Изольде домой, но дверь не открыли – она была заперта изнутри. Только в начале марта с помощью специальных служб удалось вскрыть дверь. Изольда лежала на полу, она была мертва минимум неделю.

Смерть бывшей супруги оказала огромное влияние на Эдуарда. На похоронах он рыдал, а когда комья мерзлой земли полетели на крышку гроба, закричал, чтобы люди были аккуратны, ведь «ей же больно!». К слову, он пережил Изольду на 13 лет.

Как позже установило следствие, Изольда умерла от длительного голодания на фоне хронического алкоголизма. Ее похоронили на Востряковском кладбище.





Могила Извицкой представляет собой простой гранитный памятник, с горизонтальной стелой и вертикальной платформой. На обоих выведено имя актрисы. На стеле также выгравирован ее портрет, когда актриса была еще молодой и красивой. На фото Изольда улыбается, ее волнистые локоны роскошно падают на плечи. На могиле стоят искусственные цветы – кто-то до сих пор вспоминает актрису и не забывает путь к ее могиле.