10 мультипликационных героев студии «Союзмультфильм», которых переделали на новый лад

Всё новое — хорошо забытое старое. Об этом золотом правиле знают многие режиссёры, иначе они не пытались бы возродить старые картины и подать их под новым соусом. Перед вами как раз этот случай. Предлагаем вам взглянуть на обновлённых героев старых советских мультфильмов, которые совсем недавно вновь появились перед зрителями и, похоже, больше никуда не собираются уходить. Здесь всем хорошо знакомые лица из «Трое из Простоквашино» и «Ну, погоди». Особого внимания заслуживает Чебурашка, который должен порадовать своим возращением в начале 2023 года.

Волк из мультипликационного сериала «Ну, погоди» (1969-2021)

Почитатели классического мультфильма «Ну, погоди» долгое время не могли прийти в себя после выхода его перезапуска, который состоялся 17 декабря 2021. Только трейлер набрал более 28 тысяч дизлайков на YouTube. Работа получила много отрицательных отзывов. Однако создатели не сдаются и продолжают выпускать новые серии мультфильма, уповая, что зритель проникнется героями и полюбит их так же, как и в детстве.

Заяц из мультипликационного сериала «Ну, погоди»

Дядя Фёдор из «Трое из Простоквашино» (1978-2018)

Продолжение легендарного мультфильма «Трое из Простоквашино» не осталось незамеченным. Только за сутки первую серию посмотрело более четырнадцати миллионов человек. В комментариях к мультику взрослые люди часами спорили о плюсах и минусах нового творения студии «Союзмультфильм». Однако к единому мнению прийти так и не получилось. У картины появились свои почитатели и ярые противники.

Кот Матроскин из «Трое из Простоквашино»

Шарик из «Трое из Простоквашино»

Печкин из «Трое из Простоквашино»

Мама дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Папа дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Галчонок из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Премьера первого сезона обновлённого «Простоквашино» состоялась 3 апреля 2018 года. На данный момент вышло три полноценных сезона. Последние серии вышли 1 сентября 2021 года. Вполне возможно, что вскоре нас ожидает очередное продолжение мультфильма о дяде Фёдоре и его друзьях.

Чебурашка из мультфильма «Крокодил Гена» (1969-2022)

Трейлер к новому «Чебурашке»





Кинокомпания «Централ партнершип» 20 июня опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки». Всеми любимым ушастый герой попадает в небольшой приморский городок, где знакомится с угрюмым стариком по имени Геннадий (и он нисколечко не крокодил). В грядущей экранизации сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссированием картины занялся Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последний богатырь».

Зрители с нетерпением ожидают выхода полнометражки, чтобы всецело изучить новый образ мультяшного героя. Многие уже успели посмотреть трейлер и оценить первые кадры. Некоторые зрители сравнивают нового Чебурашку с Соником, который был героем фильма «Соник в кино». Другие же пользователи находят Чебурашку более чем миловидным.

Фильм «Чебурашка» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2023 года.

Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели дети знаменитых киношных пар из советских фильмов, если бы режиссёрам посчастливилось снять продолжение.