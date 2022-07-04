11 знаменитых актёров и актрис, которым в 2022 году исполняется 60 лет

Сегодня мы покажем вам нескольких знаменитых людей, известных многим из нас по фильмам, которые мы видели в детстве. Эти актёры и актрисы — звёзды девяностых и нулевых, отмечающие в этом году своё 60-летие. Да, им уже 60!

И так уж получается, что все они являются действующими актёрами и у них за плечами есть свежий проект, вышедший за последние пару лет, а то и не один!

Итак, встречайте наших юбиляров в порядке празднования своего шестидесятилетия!

Джим Керри — 17 января

The Samuel Goldwyn Company / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Актёр в фильме «Однажды укушенный» (1985) и на премьере фильма «Соник 2 в кино» в 2022 году.

У Керри два «Золотых глобуса» за роли в фильмах «Шоу Трумана» (1998) и «Человек на Луне» (1999). И ноль (!) номинаций на «Оскар». А ещё Джим сказал, что завершил карьеру в кино, будем надеяться, что временно.

Мэттью Бродерик — 21 марта

Paramount Pictures / Eugene Gologursky/Getty Images

Актёр в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986) и на мероприятии в июне 2022 года.

Также Бродерик известен по фильмам «Кабельщик» (1996) и «Годзилла» (1998), а ещё актёр озвучивал Симбу в мультфильме «Король лев» (1994). За роль в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» Бродерик был номинирован на «Золотой глобус».

Арнольд Вослу — 16 июня

Universal Pictures / Scene23

Актёр в фильмах «Трудная мишень» (1993) и «Гриквастад» (2020).

Наибольшую известность Вослу принесла роль Имхотепа в фильмах «Мумия» (1999) и «Мумия возвращается» (2001).

Том Круз — 3 июля

MGM/UA Communications Co. / Han Myung-Gu/WireImage

Актёр в фильме «Человек дождя» (1988) и на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» в 2022 году.

У Тома Круза три номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Рождённый четвёртого июля» (1989), «Джерри Магуайер» (1996) и «Магнолия» (1999). Но ни одной победы.

Уэсли Снайпс — 31 июля

Warner Bros. / Amazon Studios

Актёр в фильмах «Дикие коты» (1986) и «Поездка в Америку 2» (2021).

Снайпс наиболее известен как исполнитель главной роли в трилогии «Блэйд» (1998-2004).

Мишель Йео — 6 августа

Media Asia / А24

Актриса в фильмах «Полицейская история 3: Суперполицейский» (1992) и «Всё, везде и сразу» (2022).

Йео особенно известна по ролям в фильмах «Завтра не умрёт никогда» (играла девушку Бонда, 1997), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) и «Мемуары гейши» (2006).

Стив Карелл — 16 августа

Universal Pictures / Todd Owyoung/NBC/NBCU

Актёр в фильме «Брюс Всемогущий» (2003) и на ток-шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» в июне 2022 года.

Карелл больше всего известен по роли Майкла Скотта в сериале «Офис» (2005-2013), за которую он получил «Золотой глобус». Кроме того у актёра есть номинация на «Оскар» за роль в фильме «Охотник на лис» (2014).

Боб Оденкёрк — 22 октября

Universal Pictures / Universal Pictures

Актёр в фильмах «Пошли в тюрьму» (2006) и «Никто» (2021).

Оденкёрк наиболее известен за роль Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» (2008-2014) и «Лучше звоните Солу» (2015-2022).

Деми Мур — 11 ноября

20th Century Studios / Music Box Films

Актриса в фильмах «Во всём виноват Рио» (1984) и «Пожалуйста, детка, пожалуйста» (2022).

Мур дважды номинировалась на «Золотой глобус» за фильмы «Привидение» (1990) и «Если бы стены могли говорить» (1996).

Джоди Фостер — 19 ноября

United Artists / STX Entertainment

Актриса в фильмах «Том Сойер» (1973) и «Мавританец» (2021).

У Джоди Фостер две победы на «Оскаре» при четырёх номинациях. Актриса взяла статуэтку за роли в фильмах «Обвиняемые» (1988) и «Молчание ягнят» (1991).

Рэйф Файнс — 22 декабря

Paramount Pictures / 20th Century Studios

Актёр в фильмах «Грозовой перевал» (1992) и «King’s Man: Начало» (2021).

У Файнса две номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Список Шиндлера» (1993) и «Английский пациент» (1996).

Бонус: Дэвид Финчер — 28 августа

Brandywine Productions / Andrew Toth/Getty Images

Пост про актёров, но почему бы не отметить ещё и одного из самых успешных современных режиссёров? Он подарил нам «Бойцовский клуб» (1999), «Семь» (1995), «Социальную сеть» (2010), «Исчезнувшую» (2014), и в целом все его 13 фильмов — обязательны к просмотру!

На фото Дэвид Финчер на съёмках своего дебютного фильма «Чужой 3» (1992) и на мероприятии в мае 2022 года.