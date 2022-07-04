17 смешных названий кафе и ресторанов, чьи владельцы знают толк в креативной рекламе
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17 смешных названий кафе и ресторанов, чьи владельцы знают толк в креативной рекламе

17 смешных названий кафе и ресторанов, чьи владельцы знают толк в креативной рекламе

Владельцы кафе, баров и ресторанов тратят уйму времени на то, чтобы придумать оригинальное название для своего заведения. Ведь от этого зависит, насколько будет успешным старт бизнеса и его дальнейшее развитие. Чтобы заткнуть конкурентов за пояс, некоторые хозяева решаются прибегнуть к креативному неймингу и выдумывают для своих детищ крайне необычные названия, мимо которых действительно тяжело пройти. Это всё, конечно, хорошо. Главное, чтобы не получилось, как в известном выражении — «как корабль назовёшь, так он и поплывёт».

Отличная компания

Звучит, как детское ругательство

Заведение для нервных особ

А снаружи вроде спокойное заведение.

Зайдём?

Я даже боюсь себе представить, как встречает гостей гадкий Олег.

Когда решили сильно не заморачиваться над названием

А там какое-то кофе и какое-то тирамису.

Вывеска с говорящим названием

Уютное место с уютным названием

Для любителей шаурмы то, что нужно

Жёсткий, креативный нейминг

Так тоже бывает

Очевидно, заведение для тех, кто желает отдохнуть от второй половинки

Баран чепухи не посоветует

Сына-то за что?

Широкий ассортимент блюд с сыновьями!

Индивидуальный подход от повара-профессионала гарантирован!

Съешь плов и сразу сядешь на шпагат

Только здесь и больше нигде

Сложно не обратить внимание на такую вывеску

Слегка не сошлось

Тут сразу видно, что над вывеской работал профессионал своего дела.

Здесь вы можете посмотреть примеры креативных рыночных ценников, которые привлекут внимание даже самого капризного покупателя.

# Интересное
По материалам: twizz

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