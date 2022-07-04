Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта

Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта

Администрация Иркутска намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта. Пьяный 21-летний мужчина за рулем Toyota Mark-2 повредил три скамейки, четыре урны, ограждения, живую изгородь из акации и клумбу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как установили инспекторы ДПС, водитель не справился с управлением и въехал на сквер. Сотрудники полиции составили в отношении водителя протоколы об административных нарушениях.

Сквер на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта благоустроили в 2016 году. В центре него расположена садово-парковая скульптура «Верблюжонок». С момента установки фигура уже несколько раз страдала от действий вандалов. В июне ее в очередной раз сломали. Сейчас скульптура находится на ремонте.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Стали известны представления американцев о настоящем богатстве
Стали известны представления американцев о настоящем богатстве
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей
Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей
Муж Лаймы Вайкуле рассказал о ее долгах
Муж Лаймы Вайкуле рассказал о ее долгах
Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини на фото без фильтров
Ирина Салтыкова продемонстрировала фигуру в бикини на фото без
Наргиз Закирова унизила фанатку
Наргиз Закирова унизила фанатку
Подборка забавных твитов обо всем - 04.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 04.07.2022 (15 фото)
Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта
Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на
Инсайдер: ремастеры Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption отменили
Инсайдер: ремастеры Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption отменили
«Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?»
«Какой штраф будет грозить владельцу брошенного питомца?»
Очевидица рассказала о падении беспилотника в Таганроге
Очевидица рассказала о падении беспилотника в Таганроге

Топ на сегодня

Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании

Еще по теме

Пьяный водитель Toyota Mark-2 наехал на ограждение в сквере на Карла Либкнехта
Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством тепловой сети
Пьяный водитель в Калуге устроил гонки с полицией на стоянке ГИБДД
Бычков поведал, как поменяется схема движения на улице 12 Сентября