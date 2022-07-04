Администрация намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта

Администрация Иркутска намерена взыскать ущерб с виновника ДТП в сквере на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта. Пьяный 21-летний мужчина за рулем Toyota Mark-2 повредил три скамейки, четыре урны, ограждения, живую изгородь из акации и клумбу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как установили инспекторы ДПС, водитель не справился с управлением и въехал на сквер. Сотрудники полиции составили в отношении водителя протоколы об административных нарушениях.

Сквер на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта благоустроили в 2016 году. В центре него расположена садово-парковая скульптура «Верблюжонок». С момента установки фигура уже несколько раз страдала от действий вандалов. В июне ее в очередной раз сломали. Сейчас скульптура находится на ремонте.