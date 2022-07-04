Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда

Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА «Новости», что не видит смысла в переименовании административного центра региона и придании области статуса края.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 4 июля предложил, учитывая высокое стратегическое значение Калининградской области для страны, подумать о новом названии для Калининграда и придании Калининградской области краевого статуса. По его мнению, Калининград можно было бы переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Однако решать этот вопрос должны жители региона, подчеркнул лидер партии. 

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов, комментируя предложение Миронова.

По словам губернатора, между областью и краем нет никакой правовой разницы.

# Главные новости Новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50 лет: «Думал, забыли меня включить»
Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50
Российского журналиста ранили в Донецке
Российского журналиста ранили в Донецке
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.07.2022 (15 фото)
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи
Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда
Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии
Евросоюз призвали отказаться от зеленой энергии
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
Поможет ли детоксикация справиться с потливостью и раздражением подмышек летом
Поможет ли детоксикация справиться с потливостью и раздражением
За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей
За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
Какую пенсию получает Леонид Якубович
Какую пенсию получает Леонид Якубович

Топ на сегодня

Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего

Еще по теме

В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда
Калининградскую область возглавил самый молодой губернатор
Алиханов сообщил о решении вопроса с лимитами по снабжению газом Калининграда
Алиханов выразил свои соболезнования семьям погибших в ДТП в Калининградской области