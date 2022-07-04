Алиханов заявил, что не видит смысла в переименовании Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА «Новости», что не видит смысла в переименовании административного центра региона и придании области статуса края.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 4 июля предложил, учитывая высокое стратегическое значение Калининградской области для страны, подумать о новом названии для Калининграда и придании Калининградской области краевого статуса. По его мнению, Калининград можно было бы переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Однако решать этот вопрос должны жители региона, подчеркнул лидер партии.

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов, комментируя предложение Миронова.

По словам губернатора, между областью и краем нет никакой правовой разницы.