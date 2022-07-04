Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды
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Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды

Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды


Приток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за 25 июня–1 июля составил $64 млн. Согласно CoinShares, его обеспечили поступления в фонды, которые позволяют открывать шорты по биткоину ($51 млн).


Инвесторы продолжают выстраивать медвежьи стратегии благодаря запуску ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Разработавшая инструмент управляющая компания за неделю привлекла $43,3 млн.


Данные: CoinShares.

Несмотря на сохраняющуюся популярность «шортовых» инструменто, традиционные биткоин-фонды смогли нарастить AUM на $6 млн. Вторую неделю подряд зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum ($4,9 млн).


Сохраняется интерес инвесторов к инструментам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $4,4 млн, с начала года — на $213,5 млн. В целом по фондам на базе альткоинов наблюдалась нейтрально-позитивная динамика.


Данные: CoinShares.

Напомним, второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет.


Ранее специалисты Deutsche Bank спрогнозировали восстановление первой криптовалюты к $28 000 к концу 2022 года.


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# Экономика coinshares, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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