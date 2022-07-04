Андрей Клишас: Общественного запроса на проведение амнистии я не вижу

Сенатор рассказал, за какие преступления могут смягчить наказание

Рецидивистов будет меньше, если выходящие на свободу люди обретут свое место в здоровом обществе. Это направление наряду с улучшением положения заключенных председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает приоритетными для дальнейшего развития Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ, который вступил в силу 1 июля 1997 года.

- Андрей Александрович, насколько российский УИК соответствует современным реалиям страны? Какие его положения являются наиболее прогрессивными?

- Несомненно, Уголовно-исполнительный кодекс РФ во многом заслуживает похвалу. Впервые в него включены разделы, регулирующие исполнение таких видов наказаний, как арест, обязательные работы, ограничение свободы и так далее. Прогрессивный характер носит и ряд других разделов и глав. В частности, заслуживает одобрения выделение в отдельную главу статей, посвященных регулированию правового положения осужденных, их прав и обязанностей.

Отмечу достаточно высокий уровень участия общественности в деятельности органов, исполняющих уголовные наказания. Многие правозащитники, кстати, критикуют уголовно-исполнительное законодательство именно в этой части: говорят, что общественного участия, наоборот, недостаточно. УИК неоднократно модернизировался, появлялись новые полномочия общественных наблюдательных комиссий, уполномоченного по правам человека. Эти изменения позволили достигнуть неплохих результатов.

Российский УИК полностью соответствует своему времени и той территории, на которой действует. Можно принять великолепный кодекс, он по определенным параметрам будет превосходить существовавшие ранее документы и законы, действующие в других государствах, и в то же время исполнять положения этого кодекса будет невозможно. Российский УИК, во-первых, обеспечивает качественное регулирование своей отрасли и, во-вторых, полностью отвечает тем общественных отношениям, которые у нас сейчас имеются.





- Какие основные новеллы последнего времени в УИК вы могли бы выделить и оценить?

- Я бы отметил прежде всего изменения социальной направленности. Например, был законодательно закреплен порядок доступа нотариуса в учреждения уголовно-исполнительной системы. Этим же законом в УИК были перенесены положения нормативных документов ФСИН России, в которых описывается порядок проноса на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы копировально-множительной техники, фотоаппаратуры, компьютеров, а также порядок пользования такой техникой. Это достаточно важные изменения, поскольку порядок доступа в места лишения свободы предусматривает отдельные ограничения прав граждан, самые серьезные из которых, считаю, должны быть закреплены законодательно.

Кроме того, в УИК были внесены изменения, улучшающие положение осужденных инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих образование или проходящих профессиональное обучение за счет бюджетных средств. Большинство изменений УИК последнего времени были направлены на упрощение ресоциализации лиц, освободившихся после отбытия наказания. Это направление вижу приоритетным и для дальнейшего совершенствования кодекса, поскольку оно серьезно влияет на сокращение рецидивов преступлений.

- На рассмотрении Госдумы с 2018 года находится законопроект о запрете использования клеток в судах. Как один из разработчиков этого документа, расскажите, почему важно его принять?

- Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, помещенные клетку, физически и психологически изолированы от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи. Важен и морально-психологический аспект проблемы. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что люди в зале суда размещаются в клетках.

Более того, большая часть обвиняемых реально не представляет физической угрозы для окружающих, например, бухгалтер, обвиняемый по экономическим статьям. Держать такого человека в клетке в зале суда явно излишне.

- Как либерализация УИК влияет на сокращение тюремного населения России?

- Уменьшение количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в первую очередь связано с общим снижением преступности. Это официальная статистика, которую генеральный прокурор оглашает ежегодно в докладе о состоянии законности и правопорядка в стране о проделанной работе по их укреплению.

Если рассматривать вопрос во взаимосвязи с УИК, то здесь ключевым моментом является ресоциализация лиц, отбывших наказания. Чем больше людей вернутся в общество и найдут свое место в нем, тем меньше будет рецидивов и, соответственно, больше мест будет освобождаться в учреждениях ФСИН.

- Как будут наказывать за пытки в колониях по принятому в конце июня Госдумой закону, соавтором которого вы являетесь?

- Наказание за пытки уже содержится в Уголовном кодексе, а именно в статье 117 «Истязание» и статье 302 «Принуждение к даче показаний», поэтому говорить, что его устанавливают только сейчас, — неверно. Наш законопроект вводит новое, соответствующее международным конвенциям, определение пытки, а также облегчает привлечение к ответственности за такие действия сотрудников всех правоохранительных органов, а не только следователей и дознавателей.

Кроме того, увеличивается наказание за это преступление — от 4 до 12 лет лишения свободы, и от 8 до 15 лет лишения свободы за пытки, повлекшие смерть или тяжкий вред здоровью.

- За совершение каких преступлений можно заменять или смягчать виды наказания, например, с отбывания срока в колонии на ограничение свободы?

- Статья 80 Уголовного кодекса дает возможность заменить наказание, назначенное судом за совершение любого преступления, на более мягкое. Что касается наказания в виде лишения свободы, законом установлены разные минимальные сроки отбытия такого наказания — от одной трети, если лицо осуждено за совершение преступления небольшой или средней тяжести, до четырех пятых, если дело касается преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Рассматривая ходатайство о замене наказания на более мягкое, суд учитывает поведение осужденного, а также возмещение им вреда, причиненного преступлением.

Минюстом России разработан законопроект, который переводит отдельные составы налоговых преступлений из тяжких в категорию преступлений средней тяжести, что сократит срок давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, уплата недоимки, пеней и штрафов будет являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. Для того чтобы получить освобождение от уголовной ответственности, виновный должен будет уплатить не только пени и штрафы, как указано в законопроекте, но и все суммы налогов и сборов, что очевидно не побудит его к дальнейшим такого рода действиям. Сейчас в законодательстве уже предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в том случае, если преступление совершено впервые. Добавлю, что, когда речь идет о жизни и здоровье граждан, о половой свободе и половой неприкосновенности, об обороне государства, тогда подобные механизмы невозможны.

- Как часто должны проводиться амнистии и насколько широкими они должны быть?

- Амнистии проводятся Государственной Думой, когда на это есть общественный запрос. Сейчас я его не вижу. Устанавливать какие-либо критерии периодичности или по кругу лиц было бы неправильно.

- Может ли быть пересмотрен мораторий на смертную казнь?

- Я уже неоднократно высказывал позицию по данному вопросу. Напомню, что в рамках двух решений Конституционного суда РФ был установлен специальный национальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни. В результате данного длительного моратория на применение смертной казни и в связи с указанными решениями КС сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.