Анфиса Чехова стала психологом, а Саша Кабаева вызвала полицию из-за бывшего мужа. Соцсети звезд

Анфиса Чехова обрела известность, как телеведущая и актриса. Однако в последнее время звезда углубилась в психологию. Сегодня она похвасталась, что получила соответствующее образование.

44-летняя Анфиса Чехова похвасталась дипломом в личном блоге. Теледива получила второе высшее образование по специальности «Практическая психология».

«Хочу поблагодарить всех педагогов за те ценнейшие знания, которые они мне передали. Теперь мое хобби станет еще одной моей профессией. Принимаю ваши поздравления», — написала она.

Певица Саша Савельева оставила звездной подруге теплые комментарии. Поклонники также не остались в стороне. «Анфиса, очень рада за вас», — пишут пользователи.

Впрочем, были и те, кто усомнился в знаниях Чеховой. Они отметили, что в документе указано о профессиональной переподготовке, а не о втором высшем. «Это дополнительное к имеющемуся»; «9 месяцев обучения как-то мало для получения специальности «Психолог», — пишут хейтеры.

Саша Кабаева же поделилась неприятным событием. 29-летняя брюнетка до сих пор конфликтует с бывшем мужем Александром Липовым из-за ребенка. Спортсмен уверяет, что ему не дают общаться с Демидом, хотя, по словам экс-супруги, тот сам пропустил момент подписания необходимых для этого бумаг.

Кабаева уверяет: она только рада тому, чтобы отец виделся с мальчиком. Однако вместо того, чтобы мирно урегулировать вопрос 45-летний Липовой идет на странные выходки.

«Он сегодня пришел, опять засветил наш адрес. Он стучал, провоцировал, постоянно огрызался, язвил, включал камеру, начинал меня перебивать, тыкать бумажкой, в которой нужна отметка о вступлении в законную силу. Поэтому я вызвала полицию, чтобы она просто ему объяснила. Вы бы видели, как он подлизывал задницу полицейскому», — негодует брюнетка.

33-летняя Мария Погребняк прокомментировала анонс будущего концерта Максима Галкина в Турции. Блондинка считает, что новая публика может быть не так благосклонна к артисту, как израильская.

«Вдруг, не пожалев денег, там окажутся патриоты и тогда в Галкина могут полететь уже не яблоки, а арбузы с дынями. Вангую, что без скандальчика концерт не пройдет», — написала жена футболиста.