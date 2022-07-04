Археологи размораживают блок льда с останками мальчика-воина, жившего 1300 лет назад
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Археологи размораживают блок льда с останками мальчика-воина, жившего 1300 лет назад

Археологи размораживают блок льда с останками мальчика-воина, жившего 1300 лет назад

В лаборатории Управления по охране памятников Баварии в Бамберге ученые начали оттаивание блока льда с останками из элитного захоронения VI века. Блок был специально создан археологами при помощи жидкого азота, чтобы получить возможность полного изучения погребения.

Захоронение было найдено в октябре прошлого года в ходе раскопок на месте будущего строительства в Туссенхаузене. Археологи обнаружили остатки здания римской эпохи, которое было повторно использовано в раннем средневековье как место захоронения мальчика. Он был похоронен в камерной могиле с кирпичным полом и толстыми каменными стенами и потолком. На его скелетных останках были найдены богатые аксессуары. У ног мальчика лежал скелет собаки. Наличие молочных зубов указывает, что ребенку было не более 10 лет, когда он умер, но, несмотря на свой нежный возраст, он был хорошо вооружен. Меч и пояс для оружия, украшенный золотыми заклепками, свидетельствуют, что мальчик принадлежал к местной элите. В могиле также были найдены серебряные браслеты, шпоры, кресты из листового золота и бронзовый сосуд.

Каменные стены и потолок гробницы были так плотно соединены, что за 1300 лет внутрь не проникли почвенные отложения. Благодаря этому захоронение сохранилось в отличном состоянии, в нем были видны остатки органических материалов, в том числе кожи и ткани. Однако эта удача стала проблемой для реставраторов, потому что останки не были заключены в относительно стабильную почву, которую можно вырезать в блоке почвы для лабораторных раскопок, чтобы иметь возможность сохранить даже мельчайшие следы археологического материала, как это обычно делают современные археологи. Без почвенного наполнителя драгоценные, хрупкие останки могли быть повреждены при транспортировке.

Чтобы сохранить материалы с минимальным износом, археологи разработали новую технику. Каменные стенки гробницы были удалены и заменены деревянными панелями. Еще одну панель поместили под могилу над кирпичным полом. Поверхность останков заливали водой и слой за слоем замораживали воду жидким азотом. Температура жидкого азота гарантирует, что вода мгновенно затвердеет и превратится в лед, не расширяясь, как это происходит при замораживании при более высокой температуре. Затем почву вокруг захоронения срезали тяжелой техникой, ледяной блок весом около 800 килограммов подняли краном. Весь процесс занял 14 часов.

Замороженное захоронение перевезли в лабораторию, и теперь ученые приступили к контролируемой разморозке. «Блок со скелетом ребенка несколько месяцев хранился в морозильной камере. Теперь прозвище нашего маленького "Ледяного принца" скоро устареет. Его защитная ледяная броня осторожно и последовательно разрушается с помощью целенаправленного нагрева. Наша команда реставраторов тщательно подготовила этот процесс», — объясняет генеральный куратор, профессор Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), глава Управления по охране памятников Баварии.

Оттаивание проводится в специальном помещении с регулируемой влажностью. Чтобы выделяющийся конденсат не повредил находки, его сливают с помощью специального отсасывающего устройства. Во время перерывов в обработке охлаждающий колпак обеспечивает постоянную температуру –4°C. Ожидается, что оттаивание займет несколько дней. После этого эксперты, в частности антропологи и археоботаники, проанализируют первые образцы материала. «Сохранились многочисленные остатки ткани и кожи, например, от ножен, портупеи и одежды. Они обещают чрезвычайно интересное знакомство с убранством могил и раннесредневековыми текстильными технологиями», — говорит Бритт Новак-Бёк (Britt Nowak-Böck), руководитель археологических реставрационных мастерских Управления по охране памятников.

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По материалам: polit.ru

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