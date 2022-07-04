Благоприятные дни для работы на участке: лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года
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Благоприятные дни для работы на участке: лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года

Благоприятные дни для работы на участке: лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года

В летний период на дачных участках много работы. Огородникам и садоводам нужно ухаживать за культурами, вовремя производить полив и подкормку, а также пропалывать грядки и скашивать траву. Кроме того, не стоит забывать и о профилактике от заболеваний и вредителей. Чтобы эти занятия прошли с пользой, следует обратить внимание на рекомендации, которые предоставляет лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года. С его помощью можно узнать, когда будут благоприятные дни для работ в огороде и саду, чтобы заранее спланировать все действия, и удачно их выполнить.

Фазы Луны: какие дни подходят для работы на участке

Новолуние

В этот период не стоит проводить ни посев, ни посадку культур. Желательно огородникам и садоводам отложить все занятия на участке до наступления более благоприятного времени. Однако в этот период допускается обрезать растения и собирать травы.

Растущая Луна

Это благоприятное время для полива и пересадки растений, так как их корни становятся менее чувствительными и хорошо насыщаются соками от корневой системы. Также это отличное время для подкормки культур и обработки почвы.

Полнолуние

Это время отдыха от посадочной деятельности. Период благоприятен для обработки почвы, полива и рыхления. Также можно проводить подкормку растений и защищать их от вредителей. Допускается уборка сорняков, а вот размножать культуры и обрезать их не рекомендуется. Кроме того, полнолуние — самое подходящее время для  сбора урожая.

Убывающая Луна

В период убывающей Луны корневая система растений развивается и укореняется. Это время благоприятно для посадки ягодников, прореживания посадок в саду, подкормки и защиты культур. Также уместно проводить сбор и заготовку урожая.

Лунный календарь дачника с 1 по 31 июля

  • В летний период растения особенно нуждаются в поливе. Благоприятный период для этого — с 6 по 9 и 13 июля, а также с 16 по 18 июля и с 24 по 28 июля.
  • Неблагоприятными для полива считаются период с 10 по 12 число, а также 14, 15, 19, 20, 29, 30 июля.
  • Пропалывать грядки, чтобы они не заросли сорняками, следует в период с 7 по 11 июля, с 17 по 19, 21 и 22 июля, 30 и 31 числа. Кроме того, в эти дни можно прореживать грядки в саду и огороде.


  • Произвести подкормку минеральными удобрениями можно 8 и 9 числа, 14 и 15, 19 и 20, а также в период с 24 по 27 июля.
  • Чтобы навести порядок и придать участку ухоженный вид, 11 июля, а также в период с 16 по 18 и с 21 по 25 июля можно провести покос травы или стрижку газона.
  • Подвязать растения и установить опоры можно в период с 23 по 25 и с 29 по 30 июля.
  • Благоприятными днями для сбора урожая будут 6 и 7 июля, период с 10 по 12 число, 15 июля, а также период с 28 по 30 июля.
# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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