Благоприятные дни для работы на участке: лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года

В летний период на дачных участках много работы. Огородникам и садоводам нужно ухаживать за культурами, вовремя производить полив и подкормку, а также пропалывать грядки и скашивать траву. Кроме того, не стоит забывать и о профилактике от заболеваний и вредителей. Чтобы эти занятия прошли с пользой, следует обратить внимание на рекомендации, которые предоставляет лунный календарь дачника с 4 по 31 июля 2022 года. С его помощью можно узнать, когда будут благоприятные дни для работ в огороде и саду, чтобы заранее спланировать все действия, и удачно их выполнить.

Фазы Луны: какие дни подходят для работы на участке

Новолуние

В этот период не стоит проводить ни посев, ни посадку культур. Желательно огородникам и садоводам отложить все занятия на участке до наступления более благоприятного времени. Однако в этот период допускается обрезать растения и собирать травы.

Растущая Луна

Это благоприятное время для полива и пересадки растений, так как их корни становятся менее чувствительными и хорошо насыщаются соками от корневой системы. Также это отличное время для подкормки культур и обработки почвы.

Полнолуние

Это время отдыха от посадочной деятельности. Период благоприятен для обработки почвы, полива и рыхления. Также можно проводить подкормку растений и защищать их от вредителей. Допускается уборка сорняков, а вот размножать культуры и обрезать их не рекомендуется. Кроме того, полнолуние — самое подходящее время для сбора урожая.

Убывающая Луна

В период убывающей Луны корневая система растений развивается и укореняется. Это время благоприятно для посадки ягодников, прореживания посадок в саду, подкормки и защиты культур. Также уместно проводить сбор и заготовку урожая.

Лунный календарь дачника с 1 по 31 июля

В летний период растения особенно нуждаются в поливе. Благоприятный период для этого — с 6 по 9 и 13 июля, а также с 16 по 18 июля и с 24 по 28 июля.

Неблагоприятными для полива считаются период с 10 по 12 число, а также 14, 15, 19, 20, 29, 30 июля.

Пропалывать грядки, чтобы они не заросли сорняками, следует в период с 7 по 11 июля, с 17 по 19, 21 и 22 июля, 30 и 31 числа. Кроме того, в эти дни можно прореживать грядки в саду и огороде.



