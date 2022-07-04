"Боже, какая наигранная показуха": Бузову обвинили в лицемерии после обещаний усыновить ребенка

Вадим Карасев

36-летняя телеведущая Ольга Бузова сейчас отдыхает в Африке и регулярно делится фотографиями и видео своих приключений. Один из последних ее постов был посвящен маленькой темнокожей девочке, с которой Ольга подружилась.

Светская львица с удовольствием проводила с ней время и рассказала об этом подписчикам.

Мои чувства взяла в плен маленькая девочка, которая не отпускала меня ни на секунду. Все детки всегда тянутся ко мне, а детское сердце не обманешь. Миром правит любовь.

Однако многие пользователи увидели в этом не милоту, а лицемерие. Ольга все еще бездетна и не замужем, а продолжает кормить обещаниями, что усыновит какую-нибудь сироту. Дальше слов дело не заходит, и подписчики решили, что Бузова просто пиарится.



"В 35 лет на всю страну обещала взять ребенка из детдома. Чего только не сделаешь на камеру", "Боже, какая наигранная показуха", "Давно бы уже освободила время в своем плотном графике и родила, чем ходить с другими детьми", — негодовали пользователи.



Недавно Ольга также обратила на себя внимание полиции из-за ворованной цитаты. "Учитывая всю безмерную неопределенность климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?" — написала светская львица, в очередной раз намекая, что усыновление лучше, чем родить самой. Родители усмотрели в этом "опасность" для своих детей и обратились в правоохранительные органы.

Бузова защитила ребенка с аутизмом

Звезда регулярно касается темы детей и недавно решила вступиться за мальчика с аутизмом. Работник парка решил выгнать маму с сыном и, заявив, что "таких детей надо усыплять", начал размахивать метлой. Мужчину уволили, но Ольге этого было мало.



Это таких, как ты, надо усыплять! В парке заявили, что сотрудник уволен! Что значит уволен? Таких, как этот *** с метелкой, нужно ставить на учет и держать подальше от общества.



Звезда заявила, что не оставит ситуацию просто так, потому что нужно построить "инклюзивный мир, в котором будет царить любовь и толерантность ко всем "особенным" людям".

