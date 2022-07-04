Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26 миллионов рублей
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Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26 миллионов рублей

Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26 миллионов рублей

Турецкий актер показывает себя идеальным мужчиной не только на экране, но и в реальной жизни. Бурак Озчивит решил порадовать свою супругу Фахрие Эвджен шикарным подарком. На этот раз им станет роскошный автомобиль.


Ранее известный турецкий актер уже радовал супругу дорогостоящими подарками. Фахрие Эвджен получила от мужа на свой день рождения собственный особняк. Турецким СМИ стало известно, что следующим подарком станет автомобиль Порше. Бурак уже сделал заказ, но изготовят его только в следующем году.


По оценкам экспертов, такой презент обойдется звезде турецких фильмов и сериалов минимум в 26 млн. рублей. Согласно информации в сети и СМИ, Бурак уже внес залог, и заказ был поставлен в очередь на выполнение.


Напомним, что пара познакомилась на съемках сериала «Королёк — птичка певчая». Сначала их связывали исключительно рабочие отношения, но уже через год между актерами завязался роман. Озчивит и Эвджен заключили брак летом 2017 года. В 2019 году у пары родился сын.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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