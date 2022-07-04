Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов

Бурак Озчивит воплотил на экране роль идеального мужчины, и, оказывается, является им и в реальной жизни. Актер так любит жену Фахрие, что не скупится даже на самые дорогие подарки.

Супругу Бурака Озчивита считают счастливицей — мало того, что отхватила завидного красавца и звезду турецкого кино, так еще и получает роскошные подарки. Недавно 37-летний брюнет заявлял, что купил жене на день рождения дом. После этого местными СМИ стало известно, что он также заказал для любимой джип Porsche, который выпустят в следующем году.

За новенькое авто актер отдаст примерно 26 миллионов рублей. По информации в Сети, Озчивит уже внес залог и встал в очередь на заказ. Фанатки артиста порадовались за 36-летнюю Эвджен. «Приятно читать, когда любящий человек делает знаки внимание своей половинке. Независимо от того, роскошный или скромный подарок», — пишет поклонница.

Напомним, пара познакомилась на съемках сериала «Королек — птичка певчая», но их роман завязался годами позже во время работы над мелодрамой «Любовь похожа на тебя». Вскоре селебрити объявили о своих отношениях, и уже в 2017 году они поженились.

Похоже, дорогие подарки вскоре может себе позволить и маленький наследник Бурака и Фахрие... Мальчику всего три года, но на его счету уже есть кругленькая сумма.

Полгода назад Каран Озчивит снялся в рекламе подгузников с мамой и получил за это около 3,5 миллионов рублей. К слову, и родительницу начинающей звезды не обделили чеком. Эвджен благодаря ролику стала богаче на 14 миллионов.