Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов
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Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов

Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов

Бурак Озчивит воплотил на экране роль идеального мужчины, и, оказывается, является им и в реальной жизни. Актер так любит жену Фахрие, что не скупится даже на самые дорогие подарки.


Супругу Бурака Озчивита считают счастливицей — мало того, что отхватила завидного красавца и звезду турецкого кино, так еще и получает роскошные подарки. Недавно 37-летний брюнет заявлял, что купил жене на день рождения дом. После этого местными СМИ стало известно, что он также заказал для любимой джип Porsche, который выпустят в следующем году.

За новенькое авто актер отдаст примерно 26 миллионов рублей. По информации в Сети, Озчивит уже внес залог и встал в очередь на заказ. Фанатки артиста порадовались за 36-летнюю Эвджен. «Приятно читать, когда любящий человек делает знаки внимание своей половинке. Независимо от того, роскошный или скромный подарок», — пишет поклонница.

Напомним, пара познакомилась на съемках сериала «Королек — птичка певчая», но их роман завязался годами позже во время работы над мелодрамой «Любовь похожа на тебя». Вскоре селебрити объявили о своих отношениях, и уже в 2017 году они поженились.

Похоже, дорогие подарки вскоре может себе позволить и маленький наследник Бурака и Фахрие... Мальчику всего три года, но на его счету уже есть кругленькая сумма.

Полгода назад Каран Озчивит снялся в рекламе подгузников с мамой и получил за это около 3,5 миллионов рублей. К слову, и родительницу начинающей звезды не обделили чеком. Эвджен благодаря ролику стала богаче на 14 миллионов.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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