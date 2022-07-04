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Цена на газ в Европе рекордно выросла

Цена на газ в Европе рекордно вырослаЦена на газ в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с марта

Стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров, рекордный рост произошел впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в понедельник, 4 июля, августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 доллара за тысячу кубов. В целом за сутки повышение составило 13 процентов.

Цены стали резко расти с утра понедельника. Подорожание происходит на фоне запланированной на 5 июля забастовки сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии. Акция остановит 13 процентов от общего объема поставок страны. Ассоциация работодателей нефтегазовой отрасли Норвегии Norsk olje og gass отметила, что из-за забастовки работников компании Equinor в ночь с понедельника на вторник придется остановить работу трех платформ на континентальном шельфе в Северном море.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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