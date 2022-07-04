Цены на газ в Европе установили рекорд
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Цены на газ в Европе установили рекорд

Цены на газ в Европе установили рекордЦены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли $1774,6 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ с поставкой в сентябре в ходе торговой сессии 4 июля установили рекорд — впервые с 10 марта стоимость поднялась до 1774,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 7,4 процента. По состоянию на момент публикации цены на газ немного снизились, достигнув 1766 долларов за тысячу кубометров.

Подорожание происходит на фоне запланированной на 5 июля забастовки сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии, сообщает Bloomberg. Акция остановит 13 процентов от общего объема поставок страны. Ассоциация работодателей нефтегазовой отрасли Норвегии Norsk olje og gass отметила, что из-за забастовки работников компании Equinor в ночь с понедельника на вторник придется остановить работу трех платформ на континентальном шельфе в Северном море.

В конце июня Норвегия и Евросоюз (ЕС) договорились об усилении энергетического сотрудничества — страна пообещала увеличить поставки газа в регион. Согласно данным министерства нефти и энергетики Норвегии, страна является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, что делает ее роль в энергобезопасности региона особенно значимой. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью — прогнозируется, что объем поставляемого газа увеличится примерно на 100 тераватт-час с 2021-го по 2022 год.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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