Чанпэн Чжао: Binance ведет «переговоры о спасении» более чем 50 компаний

Криптовалютная биржа Binance намерена помочь участникам индустрии, которые испытывают «небольшой дефицит ликвидности», и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями. Об этом в подкасте Bankless рассказал глава платформы Чанпэн Чжао.

По его словам, кризис на рынке цифровых активов ведет к консолидации отрасли — более успешные игроки пытаются войти в капитал или приобрести проекты, у которых возникли проблемы.

1 июля глава BlockFi Зак Принс рассказал, что американское подразделение биржи FTX выдаст лендинговой платформе возобновляемый кредит на $400 млн и получит опцион на выкуп компании за $240 млн.

Чжао отметил, что Binance могла первой воспользоваться возможностью приобретения, но не сделала этого.

«Те сделки, что вы видите в новостях, обычно к нам обращаются в первую очередь. Я уверен, что у нас сейчас самый большой запас наличности», — заявил он.

CEO биржи рассказал, что кризис ликвидности на рынке увеличил число сделок в США. По его словам, американское подразделение FTX сосредоточилось на местных компаниях, а Binance имеет более глобальный охват.

Он подчеркнул, что биржи не конкурируют в этом вопросе. Чжао также повторил свой тезис о том, что «не все проекты стоит спасать»

«Мы не хотим выручать компании, которыми плохо управляют. Мы хотим помочь участникам рынка, испытывающим небольшой дефицит ликвидности, пройти этот цикл. В настоящее время мы ведем переговоры с более чем 50 из них», — сказал глава Binance.

По мнению Чжао, его организация комфортно себя чувствует на медвежьем рынке благодаря крупным денежным резервам и пониманию цикличности происходящего. Миллиардер рассчитывает использовать сложившуюся ситуацию для расширения штата специалистов.

«К концу года мы хотим довести число сотрудников до 8000 человек», — рассказал он.

Напомним, в июне 2022 года Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для расширения команды и дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений.