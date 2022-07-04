Чем можно подкармливать помидоры и перцы: лучшие натуральные удобрения

Уход за такими огородными культурами, как томаты и перцы, довольно важен. Их можно подкармливать различными химическими веществами, но лучше всего подойдут натуральные удобрения. Это позволит получить богатый урожай. Мы расскажем, какие есть натуральные подкормки для помидоров и перцев.

Чем подкормить помидоры

Чем подкормить перцы

Настойка из крапивы дает помидорам различные необходимые микроэлементы и витамины. Чтобы ее изготовить, необходимо 200 грамм крапивы залить 5 литрами горячей воды. Через день настойку можно применять. Куриный помет содержит в своем составе фосфор и азот, которые помогают томатам хорошо расти и развиваться. Чтобы изготовить подкормку, понадобится 1 литр свежего помета залить 10 литрами воды и оставить на 1-2 суток. После этого можно этим составом поливать рассаду, но не часто. Подкормка помидоров с помощью йода. Она не даст образовываться темным пятнам на листьях и продезинфицирует землю. Нужно к 10 литрам теплой воды добавить 3-4 капли йода и полить каждый кустик 1 литром этой воды. Молочная сыворотка дает томатам полезные вещества и бактерии, не дает развиваться грибковым растениям. Чтобы сделать эту подкормку, необходимо в 10 литров воды добавить 1 литр молочной сыворотки. Поливать помидоры таким удобрением следует под самый корень. Подкормка из скорлупы яиц. 5 яичных скорлупок нужно перетереть в порошок и залить 1 литром горячей воды. После того как эта смесь настоится 3 дня, ею можно поливать кусты помидоров.





Дрожжи дают микроэлементы и белки, которые очень нужны перцам. 1 литре теплой воды нужно размешать 100 грамм сахара и 10 грамм сухих дрожжей. После растворения добавить еще 9 литров воды. Перед поливом разбавить водой в соотношении 1:5. Раствор из древесной золы. Чтобы его приготовить, нужно в 5 литрах воды растворить 2-3 ложки золы и все перемешать. Через один день раствор можно использовать для подкормки перцев. Микроэлементы, которые содержатся в банановой кожуре, очень полезные для перцев. В 1 литр теплой воды нужно добавить 1-2 измельченных в блендере банановых кожурок. Через 3 дня можно поливать перцы под корень. Настойка из коровяка является одним из лучших средств для подкормки перцев. 10 литрами воды нужно залить 1 литр свежего навоза. После того как он настоится 1-2 дня, его можно использовать для подкормки растений.