Черно кидает тень на репутацию друзей-блогеров из Дом-2

Вадим Карасев

Как оказалось, фанатам Дом-2 уже надоело следить, как одна из бывших участниц проекта постоянно уходит в загулы. Также она поделилась, что скоро разведётся с мужем и сообщила, что теперь она счастлива, так как стала свободна и может делать что захочет. В итоге появились упрёки по поводу её отношения к собственному ребёнку. Но на это женщина ответила, что с малышом видится очень часто, но проводить с ним ещё больше времени не может из-за работы и других дел. Заботятся о малыше Стефане другие родственники, проживающие с Сашей.К слову, Чернявская вспомнила блогеров с детьми, которые изменяют своим вторым половинкам и занимаются рукоприкладством, после чего мило улыбаются и строят из себя идеальную семью. Также есть родители, которые сделают пару сторис с малышом, а потом бросают его на весь день. Но себя к таким родителям она не относит. Так Александра бросает репутацию на своих знакомых из Дом-2. Она стала видеться с ними гораздо чаще, за счёт чего подняла свою самооценку ещё сильнее.Стоит отметить, что она уже не впервые намекает на милые супружеские пары, которые не хранят верность друг другу. Может быть речь идёт о Чобанянах? Если она продолжит говорить в том же духе, то может разгореться скандал. А может Черно этого и добивается, стремясь поднять свою активность в социальных сетях?