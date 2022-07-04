Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен

Вадим Карасев

В России нарастает дефицит автозапчастей, а осенью он будет наиболее ощутим, заявил "Ленте.ру" автоэксперт Василий Кисенков. Проблема становится особенно острой на фоне невозможного в нынешнем году параллельного импорта.

"Самый лютый дефицит мы почувствуем осенью, потому что запчастей не хватает. Их нужно все больше и больше, и это нарастает как снежный ком, то есть не отремонтировали еще старые машины, а уже нужны запчасти на новые машины".

Все больше потребителей начнут "охотиться" за запчастями, а недобросовестные производители будут "играть на ценах". В настоящее время отмечается нехватка практически всех комплектующих на иномарки. Крупные автосервисы уже пытаются ввозить из Европы битые машины под разбор. Кисенков указал, что параллельный импорт едва ли в ближайшее время спасет ситуацию, поскольку в стране огромное количество дорогих иностранных машин, а ввоз запчастей для них фактически закрыт.

"Те объемы, которые сейчас с помощью параллельного импорта выдернут, не сравнимы с теми требованиями рынка, которые на сегодняшний день есть. Условно, месячная потребность — миллион тормозных колодок, а по факту привозится 10-15 процентов от этого объема", - отметил эксперт.

Напомним, что в начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта, в который попали практически все иностранные бренды автомобилей: Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и др. Но в Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" объяснили, что параллельный импорт авто среди дилерского сегмента все еще не получил распространения из-за бюрократических процедур.

"Это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. Да даже вопрос оформления электронных паспортов остается открытым", - отметили в организации.

Эти факторы позволяют говорить о небольшом объеме параллельного импорта, который не покроет существующий дефицит.



Почему параллельный импорт до сих пор не одобрили



Параллельный импорт юридическими лицами остается недоступен, потому что импортер при ввозе машины должен предъявлять таможенному органу "Одобрение типа транспортного средства", но его разрешается использовать лишь с согласия производителя. Те одобрения, которые были оформлены в России ранее, применяться не могут, потому что распространяются лишь на определенные модификации авто, выпущенных для российского рынка. Но в рамках параллельного импорта в страну будут доставляться автомобили, которые изначально были произведены для других рынков.

Соответственно, необходимым условием для реализации схемы параллельного импорта авто в Россию станет предоставление организациям - импортерам возможности вместо использования одобрения на каждую новую машину оформить свидетельство о безопасности колесного транспортного средства. Для этого нужно будет обратиться в специальные уполномоченные организации. Пока же возможность ввоза с помощью этого документа применима лишь для подержанных машин или таких, которые ввозятся физическими лицами для собственного использования.



Из каких стран будут ввозить автомобили в Россию





ОАЭ и Германия являются главными поставщиками машин в Россию по схеме параллельного импорта, сообщил ТАСС глава ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Причем это, как правило, самые дорогие авто – Mercedes, Range Rover, Lexus, Toyota Land Cruiser, поскольку именно они обладают наибольшей прибыльностью для тех, кто занимается подобным бизнесом.

Заместитель гендиректора по продажам автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков указал, что на сегодняшний день отсутствуют официальные данные о том, через какие страны будет осуществляться ввоз. Он подчеркнул, что отрасли необходимо время на разработку стратегии параллельного импорта. Кроме того, должны быть оценены все аспекты этой процедуры.



Самые доступные и самые дефицитные автомобили сейчас





Комплектации Haval Jolion и Haval F7/F7x подешевели на 5-7 процентов. Если смотреть в деньгах, то Jolion потерял в цене 150 тысяч, а Haval F7 - 180 тысяч.

На фоне сохраняющегося во всех сегментах дефицита автомобилей в России китайские производители продолжают поставки в страну. Самые доступные машины сейчас – это авто марок Haval, Geely, Chery и Exeed. Так, в дилерских центрах имеются от 30 авто каждого бренда, указали в ГК "Автоспеццентр". Доступными пока остаются Kia и Skoda - от 200 машин на складах. Также есть более 1000 авто бренда Nissan (хотя предложение по Pathfinder ограничено). Премиальные Porsche и Infinity - также от 30 машин.

По оценке ГК "Автодом", самой дефицитной маркой сейчас стал Jaguar, но и его запасы, как и Audi, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, пока имеются.



Розничные цены на автомобили из Японии во Владивостоке

Сборка автомобилей Haval на заводе в Тульской области

Продажи авто на Дальнем Востоке упали, и цены — вместе с ними. Помимо спроса, на стоимость японских авто повлиял курс рубля к йене и евро, а также более выгодные условия на аукционах. Растаможка некоторых авто подешевела на четверть. Так что сейчас дальневосточный рынок — один из немногих в России, где встречаются по-настоящему интересные предложения.

Примерно треть авто осталась стоить так же, как и месяц-два назад: видимо, их закупали по самым невыгодным условиям. В целом цены снизились на 20-30%, а по некоторым моделям — и на все 50-70%. Но проблемы остаются.

Во-первых, отсутствие кредитных средств у потенциальных покупателей. Даже по новым ценам не каждый может позволить себе такие единовременные траты.

Во-вторых, сохраняются проблемы с перевозками машин с островов — транспортные компании отказываются доставлять в Россию.

Наконец, дальневосточный спрос уже более или менее удовлетворен, а жители европейской части страны не всегда готовы брать праворульный автомобиль.



Что будет с автошколами на фоне проблем с импортом





Тем временем автошколы бьют тревогу - у них недостаточно ресурсов, чтобы пополнять свои автопарки. Причина этому - подорожание новых машин и быстрое приведение в негодность уже имеющихся. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал РБК, что сейчас автошкола или покупает машину, или привлекает инструктора с личным авто. Но и то, и другое становится все сложнее.

"Если через какое-то время не будем пополнять новые автопарки, то машины, которые у нас сейчас есть, придут в техническое состояние, которое не будет позволять безопасно обучать курсантов. И нам не на чем будет ездить", - констатировал эксперт.

Российские автошколы надеются на помощь государства в обновлении автопарка.

Напомним, что из-за нестабильной геополитической ситуации в связи с началом спецоперации на Украине и последующих антироссийских санкций произошел разрыв работающих ранее логистических цепочек. Это привело к простоям заводов и острому дефициту автокомпонентов, в том числе полупроводников. Останавливаются автомобильные заводы и сборочные производства электроники.

Автомобильный рынок в России едва ли останется прежним, если санкции так и не будут сняты в обозримом будущем: на фоне экономических трудностей население присмотрится к отечественным "антикризисным" вариантам, китайским брендам или "серым" авто, а то и вовсе откажется от покупки машины в краткосрочной перспективе.