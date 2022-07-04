Цыганов про отношения с Леоновой: «Не было как такового развода, и я никого не бросал»
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Цыганов про отношения с Леоновой: «Не было как такового развода, и я никого не бросал»

Цыганов про отношения с Леоновой: «Не было как такового развода, и я никого не бросал»

Несколько лет назад Евгений Цыганов расстался с Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Бывшие влюбленные разошлись на мирной ноте, не имея друг к другу претензий.


Разумеется, Евгений Цыганов помогает бывшей с детьми: воспитывает их, обеспечивает. По словам 43-летнего актера, он прекрасно ладит и с Ириной (в Сети ходили слухи, якобы пара не сумела сохранить дружеские отношения. Это неправда).

«Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что это дорогие близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было, я не я, и хата не моя, наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена», — сказал Евгений в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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