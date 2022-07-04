Daily Mail: Британский военный выселил семью украинских беженцев с пятью детьми

Вадим Карасев

В британском городе Фэрхем графства Хэмпфшир офицер Дадли Мальстер выгнал на улицу семью беженцев из Украины, пишет The Daily Mail.

Семья из девяти человек прибыла Британию после того, как на протяжении двух месяцев жила в Польше. До этого они проживали в Киеве. По словам главы семейства Максима Хирика, сначала британские хозяева встретили их гостеприимно и относились с теплотой. Но через несколько недель начали полностью игнорировать вынужденных переселенцев.

"Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться".

На все сборы украинцам дали срок до 15 июля. Семья вынуждена была открыть сбор средств для оплаты нового жилья.

Хирик поведал журналистам, что самостоятельно найти жилье в Британии крайне сложно. По его словам, он общался с пятью агентами по недвижимости, но все они лишь говорили ему "нет" и бросали трубки, узнав о семье из девяти человек. Обращался киевлянин и к частным домовладельцам.

Как выяснили корреспонденты, 40-летний хозяин дома Дадли Мальстер - старший офицер Королевского флота с 20-летним стажем. Ранее он служил в Афганистане и Бахрейне, участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. Мальстеры не стали комментировать свое решение об отказе и дальше предоставлять украинцам свой дом.

В середине июня стало известно, что в Британии без крыши над головой остались сразу несколько сотен украинских семей. Причем проблема с кровом возникает у украинских беженцев как в случае с программой "Дома для Украины", так и в случае так называемых "семейных виз".

Повсеместно в Европе сокращаются программы помощи украинским вынужденным переселенцам. Более того, в странах Евросоюза отмечается общая усталость от украинских беженцев. Так, в Латвии "устали" от украинцев и общество, и местные предприниматели. Многие латыши ожидали скорого разрешения гуманитарного кризиса на Украине, однако этого не произошло. Как писал Ruposters, украинские беженцы, перебравшиеся в Ригу, с 1 июля окажутся на улице. Со следующего месяца власти города расторгают договоры о безвозмездном размещении украинских переселенцев, вследствие чего им самим придется самостоятельно искать крышу над головой и оплачивать ее.