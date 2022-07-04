Действительно ли бытовые трудности являются частой причиной разрушения брака

Есть известное изречение: «Лодка любви разбилась о быт». С одной стороны, действительно, бытовые проблемы часто становятся одной из причин распадающихся браков. Но истинная причина не в быте, а в диссонансе, возникающем между супругами, и несогласованности их действий.

Почему говорят, что лодка любви разбилась о быт





Если представить семью, как лодку, плывущую по реке жизни при помощи пары весел, то становится понятно, что способность держаться на плаву, двигаться в нужном направлении, удачно обходить препятствия, зависит от согласованности действий всех членов команды. Когда эти действия когерентны и направлены на единые цели, ваша лодка легко скользит по намеченному курсу и в назначенный срок непременно доставит вас к нужной цели.

Когда вместо того, чтобы видеть перед собой единую цель и грести в одном направлении, каждый начинает совершать какие-то несогласованные действия, ваша лодка сбивается с нужного курса, крутится на месте, плывет наобум и, чаще всего, останавливается перед каким-либо препятствием или разбивается о серьезные преграды.

Это касается не только быта, такую аналогию можно провести в отношении любых действий, происходящих в семье. Воспитание детей, материальное обеспечение, планирование семейных расходов, профессиональная занятость и просто образ жизни семьи требуют согласованности и необходимости заранее обговаривать разные варианты.

Почему возникает несогласованность действий в семье





Психологи убеждены, что брак начинает разрушаться с первым же проявлением несогласованности в действиях между супругами. Происходить это может по разным причинам, но в основе лежит неуважение к партнеру, предательство или жестокость.

Неуважение к партнеру — это попытка взвалить на другого часть обязанностей, объясняя это тем, что есть «женские» и «мужские» дела. Предательство — это невыполнение своих родительских обязанностей или потребительское отношение к партнеру. Жестокость — это неумение сочувствовать друг другу и поддерживать в трудных ситуациях.

Создавая семью, люди сознательно идут на то, что с этого момента они будут плыть в одной лодке и грести вместе в одном направлении. Все победы и поражения, радости и горести с этого момента становятся общими, и любящие люди не будут искать причины, чтобы взвалить что-то на партнера. Они будут помогать и поддерживать друг друга, достойно проходя любые жизненные испытания.