День 4 июля в истории

15 лет назад (2007) Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады-2014 года.

Такое решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в Гватемале.

Первоначально на звание столицы зимней Олимпиады-2014, кроме Сочи, претендовали: Зальцбург (Австрия), Пхенчхан (Южная Корея), Алма-Ата (Казахстан), Боржоми (Грузия), София (Болгария) и Хака (Испания). В июне 2006 года исполком МОК принял решение, что борьбу продолжат три города: Зальцбург, Пхенчхан и Сочи.

Голосование, проходившее в два тура, было закрытым, в нем принимали участие 102 члена МОК, исключая президента Жака Рогге и представителей стран, города в которых претендовали на это почетное звание. Во втором туре за Сочи проголосовали 51 член МОК, за Пхенчхан — 47.

42 года назад (1980) в Москве, на Ленинском проспекте, был открыт памятник Юрию Гагарину.

Авторы монумента — скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.

На высоком постаменте установлена скульптура первого космонавта, изготовленная из титана. Высота памятника - 42,5 метров, а общий вес - 12 тонн. У его подножия находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

Памятник был изготовлен на Балашихинском литейно-механическом заводе. Скульптура собрана из 238 литых сегментов, соединенных болтами со сваркой. Монумент Юрию Гагарину стал первым в мире масштабным памятником, изготовленным из титана.

65 лет назад (1957) состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18».

Решение о создании пассажирского самолёта Ил-18 с четырьмя турбовинтовыми двигателями было принято в мае 1956 года. В августе в конструкторском бюро Ильюшина уже был готов эскизный проект нового воздушного судна, а в сентябре началась постройка первого опытного самолёта.

Первый полет Ил-18 совершил 4 июля 1957 года, перелетев с Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе на летную базу в город Жуковский. Первый самолёт был рассчитан на 75 пассажирских мест или 12 тонн коммерческого груза, имел два салона на 10 и 65 мест соответственно.

За создание Ил-18 Сергею Ильюшину и его группе конструкторов была присуждена Ленинская премия.

76 лет назад (1946) Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.

После окончания Великой Отечественной войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций одна треть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР.

7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на этой территории была образована Кёнигсбергская область. 4 июля административный центр области был переименован в Калининград, а сама область — в Калининградскую.

80 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны немецкие войска заняли Севастополь.

С первых дней Великой Отечественной войны город стал одним из основных объектов атак немецкой авиации. 30 октября 1941 года 11-я армия вермахта (свыше 200 тысяч человек, порядка 450 танков, 2000 орудий и 600 самолетов) под командованием генерал-фельдмаршала фон Манштейна начали штурм города. Севастополь обороняли силы городского гарнизона, гражданского ополчения, Отдельной Приморской армии под командованием генерал-майора Ивана Петрова и Черноморского флота под командованием вице-адмирала Филиппа Октябрьского. Всего — порядка 120 тысяч человек, на вооружение которых было 116 самолётов, 47 танков и более 400 орудий армейской артиллерии. На протяжении 8 месяцев они сковывали войска противника и не позволяли им развернуть наступление на Кавказ. 4 июля 1942 года, несмотря на героическое сопротивление, Севастополь был занят немецкими войсками.

В ходе борьбы за город погибли порядка 157 тысяч советских солдат, потери противника составили около 300 тысяч человек.

Двадцать два месяца Севастополь находился в оккупации. За это время были убиты около 30 тысяч и угнаны на работу в Германию более 45 тысяч севастопольцев и военнопленных.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции.

102 года назад (1920) в Москве спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей.

Он разместился в здании в Мамоновском переулке, где сейчас находится Московский театр юного зрителя.

Идея театра принадлежит Натальи Сац, которой на тот момент было 17 лет. Она хотела создать совершенно новый театр для детей, «который даст собственный современный репертуар и донесет его до своего зрителя средствами синтетического спектакля».

122 года назад (1900) из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.

Впервые о загадочной земле рассказал зверопромышленник Яков Санников, который ранее уже открыл острова Столбовой и Фаддеевский. По его словам, к северу от Новосибирских островов располагались «обширные земли».

Именно на её поиски отправилась на шхуне «Заря» экспедиция во главе с опытным полярным исследователем Эдуардом Толлем. На протяжении года полярники проводили исследования течений и островов. Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр. Весной 1902 года Толль, астроном Фридрих Зееберг, каюры Николай Протодьяконов и Василий Горохов совершили переход на остров Бенетта. Планировалось, что шхуна подойдет к острову через два месяца. Однако из-за тяжелой ледовой обстановки «Заря» получила серьёзные повреждения и не смогла подойти к острову в назначенный срок. Группа Толля, не дождавшись шхуну, приняла решение двигаться на юг в сторону континента, где бесследно пропала без вести.

В 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует. По мнению учёных, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты. В конце XIX — начале XX века лёд растаял, и Земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому.

25 лет назад (1997) в рамках американской миссии Mars Pathfinder на поверхность Марса доставлен аппарат Sojourner.

Длина марсохода составляла 65 сантиметров, ширина — 48 сантиметров, высота — 30 сантиметров, вес — 10,5 килограмм. Он был оборудован подвеской из трех пар независимых колес, приводившихся в действие электрическими двигателями. Источником питания Sojourner служила солнечная батарея.

Первый в истории успешно функционировав­ший марсоход проработал на планете около 3 месяцев. За это время он проехал порядка 100 метров и передал на Землю 550 фотографий и проанализировал 15 химических проб с поверхности Марса. Связь с Sojourner прервалась 27 сентября 1997 года.

49 лет назад (1973) в Чагуарамасе (Республика Тринидад и Тобаго) представителями Барбадоса, Тринидада и Тобаго, Гайаны и Ямайки подписан Договор о создании экономической ассоциации государств Карибского бассейна и Центральной Америки — Карибского сообщества (КАРИКОМ)

В состав организации входят 15 государств: Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских Островов, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка, а также Монтсеррат (владение Великобритании). На правах ассоциированных членов приняты зависимые территории Ангилья, Британские Виргинские острова, острова Теркс и Кайкос (владения Великобритании). 9 государств Латинской Америки и Карибского бассейна имеют статус наблюдателей.

Среди целей КАРИКОМа экономическая интеграция и создание общего рынка, координация внешней политики государств — членов объединения.

174 года назад (1848) впервые был опубликован полный текст «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Он был написан политиками по поручению леворадикального «Союза коммунистов».

Манифест — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма. Авторы констатируют, что вся предшествующая история человечества есть история борьбы классов, и провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с общественной собственностью на средства производства.

Манифест, состоящий всего из 12 тысяч слов, серьёзно повлиял на ход всей мировой истории и до сих пор является одним из самых публикуемых и обсуждаемых текстов.

246 лет назад (1776) была подписана Декларация независимости США

Документ, который провозглашал Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британии государством, в здании городского собрания Филадельфии подписали представители 13-ти штатов.

Декларация стала первым в истории документом, провозгласившим принцип народного суверенитета как основы государственного устройства.

В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля государственным праздником — Днём независимости. Традиционно праздник сопровождается фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, обращениями политиков к народу и церемониями, а также другими мероприятиями.

В 1886 году в честь 100-летия независимости Франция подарила США статую Свободы, которая теперь встречает всех гостей Нью-Йорка, на небольшом острове Либерти, расположенном примерно в трех километрах от южной оконечности Манхэттена, одного из районов города.

Оригинал Декларации независимости считается государственным достоянием Америки, и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла.