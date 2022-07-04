Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
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Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей

Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
Певица Диана Арбенина решилась на отчаянный шаг. Артистка приняла участие в рок-фестивале «Наши в городе», который посвящен Дню города Новокузнецка. Певица, выступая на сцене, решила забраться на ограждение перед сценой, а затем раскинув руки, на глазах изумленной охраны, опустилась лицом вперед на руки зрителей.
Арбенину поймали, хотя для многих ее порыв стал неожиданностью. Диану бережно передавали из рук в руки, пронесли немного вперед, где затем поставили на асфальт. «Кузбасс! Новокузнецк! Наши в городе! Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернемся!» — написала Диана Арбенина на своей странице во «ВКонтакте».
# Шоу-бизнес Арбенина Диана
По материалам: z-aya

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