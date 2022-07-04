Digital Foundry: в сравнениях игры чаще работают лучше на Xbox Series X, чем на Playstation 5

Вадим Карасев





Известный технический специалист Джон Линнеман из Digital Foundry рассказал про видео, которые выпускались под его руководством в последнее время. По его словам, за последний год он работал более чем над 50 видео на канале Digital Foundry, среди которых только 4 видео были сравнением платформ — во всех этих четырех видео лучше себя показала Xbox Series X, чем Playstation 5.





После этого, Джон Линнеман решил поднять результаты своей работы за более ранний срок, а именно, за последние 28 месяцев. По его словам, за это время он провел около 15 сравнений консолей. Итог такой: 8 раз игры лучше работали на Xbox Series X, 5 раз была ничья, и 2 раза игры лучше работали на Playstation 5.





Стоит сказать, что большинство сравнений проводились на далеко не самых требовательных играх, как это можно видеть в списках.