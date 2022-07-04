Директор «ИНК-Капитал» Марина Седых получила награду в конкурсе лидеров бизнеса
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Директор «ИНК-Капитал» Марина Седых получила награду в конкурсе лидеров бизнеса

Директор «ИНК-Капитал» Марина Седых получила награду в конкурсе лидеров бизнеса

Иркутская нефтяная компания стала победителем конкурса в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». Достижения компании также отметили дипломом в номинации «За экологически ответственный бизнес». Организатор конкурса — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Церемония награждения состоялась 29 июня на 31-м съезде РСПП в Москве. Президент РСПП Александр Шохин в торжественной обстановке вручил дипломы и почетные знаки конкурса генеральному директору АО «ИНК-Капитал» Марине Седых. Руководитель подчеркнула, что при реализации любых проектов для компании является основополагающим принцип социальной ответственности.

Компания стремится установить долгосрочные партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами, включая органы государственной власти различных уровней, коммерческие и некоммерческие организации и жителей регионов. Примерами такого сотрудничества служат заключенные соглашения о социально-экономическом развитии с правительством Иркутской области, Республики Саха (Якутия), с Кежемским и Эвенкийским районами Красноярского края, рамочные соглашения с коренными малыми народностями севера и конкретные проекты, реализованные на территориях присутствия.

Конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится ежегодно. Его цель — содействовать устойчивому развитию бизнеса, который отвечает долгосрочным экономическим интересам России, выявить и поощрить динамично развивающиеся компании. Иркутская нефтяная компания впервые приняла участие в конкурсе РСПП в 2021 году. «Призовых мест мы тогда не заняли, но получили ценный опыт, который придал уверенности в победе в 2022-м», — отметила Ольга Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти, специалисты которого и готовили заявку на конкурс.

Конкуренция в этом году была высокая – на 16 номинаций поступило 189 заявок. ИНК заявлялась в четырёх номинациях: «За вклад в устойчивое развитие территорий», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», «За развитие кадрового потенциала», «За экологически ответственный бизнес», «За динамичное развитие бизнеса». В каждой из них организаторы оценивали достижения в реализации значимых, общественно признанных корпоративных инициатив, которые направлены на устойчивое развитие территорий.

Заявка ИНК включала отчет о результатах социальной, благотворительной, волонтёрской деятельности (документы, публикации), социального партнерства, членства в организациях и ассоциациях, взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера.

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По материалам: irk

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