Двое мужчин утонули в Ангарском и Иркутском районах

3 июля на карьере в пяти километрах от поселка Большая Речка Иркутского района утонул мужчина 1984 года рождения. По словам очевидцев, он зашёл в воду и поплыл, а в 30 метрах от берега внезапно скрылся из виду. Глубина в этом месте составляет пять метров. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело погибшего и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тот же день на реке Китой в Ангарском районе завершили поиски мужчины 1962 года рождения. Он 1 июля переплывал реку в районе песчаной косы и не выплыл на берег. Тело утонувшего обнаружили на глубине 3,5 метра в 20 метрах от берега.