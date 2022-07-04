Дыхательная гимнастика для похудения и поддержания здоровья

Вадим Карасев

Для похудения можно использовать множество важных и полезных советов. Оказывается, на эффективность похудения влияет наше внутреннее состояние и сила духа. Укрепить силу воли вам помогут специальные дыхательные упражнения.

Ранее мы рассказывали про дыхательные упражнения для отдыха и релаксации. Оказывает есть определенные дыхательные практики для раскрытия чакр и повышения активности. Именно их используют чаще всего для похудения, так как они помогают более активно заниматься спортом, а также поддерживают ваше здоровье через энергетику и сильное биополе.

Эффективная дыхательная гимнастика для похудения

Чтобы худеть, многим из нас нужно заставлять себя заниматься спортом или отказываться от любимой еды. Это требует открытых чакр, уверенности, мотивации. Все это как раз-таки даст вам специальная духательная гимнастика.

Выполняется она в определенном состоянии духа, когда у вас нет желания что-то делать или вы ощущаете отток сил. Ее можно выполнять каждый день, но только не перед отдыхом или сложной интеллектуальной работой, требующей внимания и сосредоточенности. Данная гимнастика выполняется либо сидя, либо стоя, во время ходьбы.

Сделайте очень глубокий вдох. Воздух должен заполнить весь объем легких. Сразу после этого вам нужно полностью расслабить брюшные мышцы, чтобы излишки воздуха сами вышли наружу. Затем вы снова делаете очень глубокий и резкий вдох, а потом расслабляетесь, выпуская лишнее наружу. Физически происходит следующее: вы насыщаете кислородом легкие, слегка повышается уровень адреналина. Организм начинает «думать», что телу нужна прибавка силы и тонуса. Это полезно делать перед тренировками, а значит косвенно это можно считать гимнастикой для похудения.

Также это часто помогает перестать думать о еде, поскольку в состоянии кислородного насыщения нам хочется больше двигаться и меньше думать о нюансах. Эта практика словно выключает на некоторое время наши негативные мысли. Главное — сразу после нее чем-нибудь заняться, иначе можно достичь обратного эффекта.

С энергетической точки зрения происходит вот что: открываются все чакры, особенно нижние, отвечающие за энергию, мотивацию, движение и здоровье. Биополе укрепляется, поэтому вредным привычкам сложнее пробить его и найти брешь.

Полезные советы

Используйте данную дыхательную гимнастику так часто, как вам необходимо, но помните о том, что в моменты, когда вам нужно успокоиться, лучше ею не пользоваться. Она «разгоняет», заряжает бодростью провоцирует человека на действия, поэтому в периоды уныния или злобы лучше просто отдыхать.

Эта активная гимнастика укрепляет организма и улучшает эмоциональное состояние, но только в том случае, если вы выплескиваете полученную энергию и направляете ее в нужное русло. В противном случае вы рискуете перегореть и сильно устать.