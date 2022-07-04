Евгений Цыганов рассказал об отношениях с Ириной Леоновой

Актер Евгений Цыганов расстался с гражданской женой, которая родила ему семерых детей. Несколько лет назад Евгений Цыганов расстался с Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Бывшие влюбленные разошлись на мирной ноте, не имея друг к другу претензий. Разумеется, Евгений Цыганов помогает бывшей с детьми: воспитывает их, обеспечивает. По словам 43-летнего актера, он прекрасно ладит и с Ириной (в Сети ходили слухи, якобы пара не сумела сохранить дружеские отношения, но это неправда).«Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что это дорогие близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было, я не я, и хата не моя, наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена», — сказал Евгений в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Актер дал ясно понять — он не хочет копаться в прошлом. Цыганов не только держит под замком свою личную жизнь, но и не лезет в чужую — для него это неприемлемо. «Не хочу влезать в датирование. Я подробности про наших общих знакомых выясняю последним. Даже ругался с друзьями, которые делали программу на ТВ, говорил им: «Как вы смеете писать про Юлю Пересильд, что вот у нее дети... Зачем говорите, что Алексей Учитель имеет к этому отношение, какое вы имеете право?» Меня это все интересует в последнюю очередь», — заключил звезда кино.