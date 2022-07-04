Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
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Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины

Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для УкраиныReuters: европейский инвестиционный банк стремится привлечь 100 млрд евро для Украины

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского союза, предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19. Банк собрался помочь восстановить Украину и намерен привлечь 100 миллиардов евро (104,3 миллиарда долларов). Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Фонд, который получит название EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС в виде грантов, займов и гарантий. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты. Их общая стоимость, по данным банка, закроет половину потребностей Киева на сегодняшний день.

Проекты также могут быть направлены на содействие наращивания украинского экспорта. План должны одобрить большинство стран ЕС, после чего каждая из них решит, жертвовать ли средства в фонд. Собранные деньги могут направить на восстановление мостов, канализации, цифровой и энергетической инфраструктуры страны.

Ранее власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления экономики и инфраструктуры страны — 650 миллиардов долларов. Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до одного триллиона долларов, сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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