ФАС выдала предупреждение Google
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ФАС выдала предупреждение Google

ФАС выдала предупреждение GoogleФАС выдала предупреждение Google за навязывание оплаты через свою платежную систему

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение американской корпорации Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ФАС обвинили компанию в навязывании разработчикам, распространяющим приложения через площадку Google Play, оплаты исключительно через ее платежную систему. Отмечается, что в случае нарушения требования Google приложение могут удалить из магазина либо заблокировать возможность его обновления.

«Действия Google содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в заявлении. Если корпорация откажется выполнить требование ФАС, то против нее могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупредили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Google пригрозили в России оборотным штрафом за повторное неудаление запрещенных в стране материалов. Уточнялось, что компанию могут обязать выплатить от 1/20 до 1/10 своего годового оборота.

В декабре 2021 года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,22 миллиарда рублей. Причиной стало систематическое неудаление запрещенного контента. Компания попыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил ее жалобы. Позже стало известно, что приставы принудительно взыскали с корпорации 7,7 миллиарда рублей.

Роскомнадзор сообщил о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний в сентябре 2021 года. Утверждалось, что такая мера грозит Google, Twitter и Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в России).

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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