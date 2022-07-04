ФАС выдала предупреждение Google
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение американской корпорации Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В ФАС обвинили компанию в навязывании разработчикам, распространяющим приложения через площадку Google Play, оплаты исключительно через ее платежную систему. Отмечается, что в случае нарушения требования Google приложение могут удалить из магазина либо заблокировать возможность его обновления.
«Действия Google содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в заявлении. Если корпорация откажется выполнить требование ФАС, то против нее могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, предупредили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Google пригрозили в России оборотным штрафом за повторное неудаление запрещенных в стране материалов. Уточнялось, что компанию могут обязать выплатить от 1/20 до 1/10 своего годового оборота.
В декабре 2021 года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,22 миллиарда рублей. Причиной стало систематическое неудаление запрещенного контента. Компания попыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил ее жалобы. Позже стало известно, что приставы принудительно взыскали с корпорации 7,7 миллиарда рублей.
Роскомнадзор сообщил о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний в сентябре 2021 года. Утверждалось, что такая мера грозит Google, Twitter и Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в России).