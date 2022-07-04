Финский фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат
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Финский фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат

Финский фотограф показал, из чего складываются его работы до того, как получится финальный результат

Антти Карппинен — фотограф, цифровой художник и ретушёр из Финляндии. Он занимается коммерческой и портретной фотографией, его работы отмечены международными наградами. Антти также не прочь раскрыть секреты хорошего снимка, ведь иногда для воплощения результата нужно сделать несколько кадров и изрядно потрудиться над ними с помощью графических редакторов. В своём блоге фотограф показал, из чего состояли его работы до того, как получилась финальная версия.

Химические опыты

Бурные отношения

День мёртвых

Фото ботинок

Три товарища

Люди, идущие по улице вместе на фото, могли даже не встречаться

Чёрно-белый снимок

Иллюзорная лестница

Невозможный гольф

Семейные ссоры

Макияж и фотошоп

А иногда макияж сам работает не хуже фотошопа. Вот, например, пост с работами визажистки, которая при помощи него превращает себя в иллюзии.

Быстрее, выше, сильнее!

Постер

Это постер финского фильма «Insite». Чтобы актёры в результате оказались в одном кадре, им необязательно фотографироваться вместе.

Зелёный фон

Из стены

А вот ещё статья о том, что происходит за кадром фотосессий.

# Интересное
По материалам: twizz

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