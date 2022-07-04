Фото сына Стаса Пьехи из больницы после операции
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Фото сына Стаса Пьехи из больницы после операции

Фото сына Стаса Пьехи из больницы после операции
Сын певца Стаса Пьехи перенес операцию. На выходных сына Стаса Пьехи госпитализировали в одну из петербургских больниц. Рядом с ним все время была мама Наталья Горчакова. Подробностей женщина не сообщила, сказав лишь, что ситуация тяжелая. Как позже выяснилось, на прошлой неделе Петя пожаловался на боль пальце. Оказалось, что он расковырял заусенец, и в ранку попала инфекция. «После нарыва кожа вокруг ногтя заметно опухла. Прикладывали разные мази, промывали и так далее — все без толку. Пришлось обращаться в больницу, где после осмотра нам объявили: надо оперировать. На месте нарыва образовался очаг инфекции, и просто мазями уже не отделаться», — объяснила мама мальчика. По ее словам, она боялась больше сына, потому что знает — он не любит уколы, а также врачей. Но, на удивление, сын Пьехи мужественно перенес все процедуры. «Я в очередной раз не взяла в расчет, что мой ребенок смелее и отважнее: быструю «заморозку» пальцев он перенес вполне спокойно и остальных манипуляций особо не заметил», — объяснила Горчакова.
Уже третий день мальчик находится в больнице под постоянным присмотром — Наталья не отходит от него ни на шаг, а сам Петя развлекает себя чтением книжек и игрой в шахматы. «Прекрасная эта штука — мальчиковое детство. Но очень уж много оно добавляет седых волос и отнимает нервов у мам», — сказала экс-жена Стаса Пьехи. По ее словам, медики довольны результатами восстановления и говорят о том, что вскоре он будет заниматься физиотерапией, а также делать постоянные перевязки — чтобы избежать повторного заражения. Напомним, в прошлом году внук Эдиты Станиславовны был избит женой судьи Безбородова. Мальчика доставили в клинику, где у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Выяснилось, что супруга рефери набросилась на мальчика, когда тот проткнул ее надувной бассейн. После выписки ему пришлось несколько месяцев заниматься обследованиями и пройти курс у психолога.
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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