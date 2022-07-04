Галкин и Пугачева переехали в Латвию

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже около 4 месяцев проживают за границей, в Израиле. Звездная пара покинула Россию после неосторожных высказываний юмориста против российской власти. Озвучив свою политическую позицию, Максим в спешном порядке забрал жену и детей и улетел из страны, бросив работу и выступления.

Многие даже посчитали, что семейство насовсем покинуло Россию. Ходили слухи, что Алла Борисовна приобрела дом в курортном городке Кесария и уже подыскивает школу для близнецов. Оказалось, это не соответствует действительности: сама Примадонна рассказала журналистам, что в Россию с детьми вернется к началу учебного года. При этом Максим Галкин никаких комментариев по поводу своего приезда не давал.

А сейчас стало известно, что семья покинула Израиль. Правда, пока они прилетели не в Россию, а в Латвию, в известный город Юрмалу. Сначала заметили Аллу Борисовну, которая неспешно прогуливалась вдоль пляжа в легком спортивном костюме. Примечательно, что у Галкина в это время проходил концертный тур в Израиле – по Латвии с программой он поедет только с 4 августа (сам юморист анонсировал данную информацию в социальных сетях).





Впрочем, у Примадонны в Юрмале очень много друзей, поэтому семейство часто посещало этот город и раньше. Алла не раз признавалась в любви к Латвии, но удивительно другое: первое время ее супруга рядом не было. Поклонники даже уже решили, что супруги поссорились, но нет.

Позже Максим выставил-таки видео, на котором прогуливается по берегу Балтийского моря вместе с женой. Так что семья в сборе, и никаких серьезных ссор между супругами не было.

Сейчас Максим стал более скрытным в своих социальных сетях. Раньше юморист чаще показывал жену и детей, милые семейные занятия, дом, жизнь. Сейчас он редко выходит в сториз и практически не публикует фото и видео. Коллеги звезды уверены – ему заказан путь домой, и в Россию Галкин больше не вернется.