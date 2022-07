Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании

Криптовалютная биржа KuCoin не планирует останавливать вывод средств пользователей и не испытывает проблем с балансом. Об этом заявил генеральный директор компании Джонни Лю.

Be aware of FUDs!



Not sure who's spreading these sheer rumors, and what their intentions are, but #KuCoin does not have any exposure to LUNA, 3AC, Babel, etc.



No “immense suffer” from any “coin collapse”, no plan to halt withdrawal, everything on KuCoin is operating well.