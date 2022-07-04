Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
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Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании

Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании


Криптовалютная биржа KuCoin не планирует останавливать вывод средств пользователей и не испытывает проблем с балансом. Об этом заявил генеральный директор компании Джонни Лю. 



«Берегитесь FUD! Не уверен, кто распространяет эти пустые слухи, и какие у них намерения, но KuCoin не имеет никакого отношения к LUNA, 3AC, Babel [Finance] и другим. Никаких “огромных страданий” от какого-либо “обвала монеты”, никаких планов по прекращению вывода средств, все на KuCoin работает нормально», — написал Лю.


Ранее в сети появились слухи о неплатежеспособности компании. Некоторые инфлюенсеры сообщили о задержках в обработке заявок на вывод средств и рекомендовали пользователям перевести активы на другие платформы.



По словам Лю, у KuCoin достаточно средств на балансе, чтобы пережить кризис, поскольку в мае 2022 года платформа привлекла $150 млн при оценке в $10 млрд.


Он отметил, что компания продолжает нанимать новых сотрудников и запускает ориентированные на медвежий рынок инструменты вроде фиатных пар и OCO-ордеров. 


Лю подчеркнул, что «вскоре» биржа опубликует финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. Он также заявил, что KuCoin «оставляет за собой право судебного преследования» лиц, которые распространяют «непроверенную информацию». 


Напомним, глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид предупредил о «скрытой неплатежеспособности» некоторых биткоин-бирж третьего эшелона.

# Экономика kucoin, новости
По материалам: ForkLog

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