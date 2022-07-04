Глядя на эти фото, вы удивитесь, что такое вообще кому-то пришло в голову
Сегодня, 00:05
Иногда лайфхаки мудры и достойны того, чтобы намотать их на ус. Но эти 16 попыток совсем не из таких. Конечно, вы наверняка поделитесь ими с друзьями, но не вздумайте повторять самостоятельно!
1. Вот есть в этом определенный плюс, конечно, но все же...
2. Надоело, что на работе кто-то все время ворует ваши сэндвичи? Одновременно гениальный и мерзкий способ избежать этого
3. Оказывается, втулка от туалетной бумаги может стать очень удобным и недорогим футляром для солнечных очков
4. Ээээ, мне кажется, этот лайфхак как-то плохо продуман
5. «В моей семье появился новый щенок, но так как я живу далеко, я сделала всем маски с моим лицом, которые они должны носить хотя бы раз в неделю, чтобы собака меня не забыла»
6. А это приспособление предназначено для того, чтобы брить спину
7. Как избежать брызг раскаленного масла во время готовки? Спросите этого парня!
8. Если поворачиваешь книги корешком к стене, чтобы создать нейтральность в интерьере, то зачем их вообще покупать?
9. Вообще-то идея не в этом, ну да ладно...
10. В одном американском университете установили шкаф для плача с мягкими игрушками
12. Когда девушка, сидящая впереди, назвала Бибера геем...
13. Пожалуй, агентство должно было удивиться, когда заказчик попросил прислать самый старый грузовик
14. Никому не пришло в голову, что, если он проснется, то поплатятся все?
15. Зачем тратить деньги на макет, если есть заскучавшие работники и куча коробок?
16. Я не знаю, кто это, но точно знаю, где это
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор