Глядя на эти фото, вы удивитесь, что такое вообще кому-то пришло в голову

Иногда лайфхаки мудры и достойны того, чтобы намотать их на ус. Но эти 16 попыток совсем не из таких. Конечно, вы наверняка поделитесь ими с друзьями, но не вздумайте повторять самостоятельно!

1. Вот есть в этом определенный плюс, конечно, но все же...

2. Надоело, что на работе кто-то все время ворует ваши сэндвичи? Одновременно гениальный и мерзкий способ избежать этого

3. Оказывается, втулка от туалетной бумаги может стать очень удобным и недорогим футляром для солнечных очков

4. Ээээ, мне кажется, этот лайфхак как-то плохо продуман

5. «В моей семье появился новый щенок, но так как я живу далеко, я сделала всем маски с моим лицом, которые они должны носить хотя бы раз в неделю, чтобы собака меня не забыла»

6. А это приспособление предназначено для того, чтобы брить спину

7. Как избежать брызг раскаленного масла во время готовки? Спросите этого парня!

8. Если поворачиваешь книги корешком к стене, чтобы создать нейтральность в интерьере, то зачем их вообще покупать?

9. Вообще-то идея не в этом, ну да ладно...

10. В одном американском университете установили шкаф для плача с мягкими игрушками

12. Когда девушка, сидящая впереди, назвала Бибера геем...

13. Пожалуй, агентство должно было удивиться, когда заказчик попросил прислать самый старый грузовик

14. Никому не пришло в голову, что, если он проснется, то поплатятся все?

15. Зачем тратить деньги на макет, если есть заскучавшие работники и куча коробок?

16. Я не знаю, кто это, но точно знаю, где это

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.