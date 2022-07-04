Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
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Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента

Google пригрозили новым штрафом за неудаление контентаGoogle грозит новый штраф в России за отказ удалить контент

Компанию Google вновь могут оштрафовать за отказ удалить контент, сообщили ТАСС в мировом суде Москвы номер 422.

Там пояснили, что в суд поступил составленный в отношении Google LLC протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП России о повторном неудалении владельцем сайта информации, которая предусмотрена к удалению.

В суде добавили, что заседание по новому делу в отношении компании назначено на 12 июля. В соответствии с законом ей грозит штраф в размере 10 процентов от годового оборота.

В июне компанию Google оштрафовали на 15 миллионов рублей. Причиной стал повторный отказ локализовать данные россиян.

В декабре 2021 года Таганский суд Москвы наложил на Google штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

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По материалам: lenta.ru

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