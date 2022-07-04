Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры

Астролог Анжела Перл предупредила, что 4 июля 2022 года могут возникать недопонимания с коллегами по работе, споры и даже ссоры. Следует воздерживаться от обострения отношений и стараться сделать все для того, чтобы успокоить как самого себя, так и людей вокруг. Лучше побыть наедине с собой и поразмыслить над всем, что происходит вокруг.

Анжела Перл советует воздерживаться от споров

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не стоит проявлять слишком уж повышенную деловую активность в этот день. Ведь от стараний результат вряд ли будет сейчас зависеть. Кроме того, не стоит ждать каких-то особенных результатов в бизнесе. Пока что финансовая картина не столь благоприятная.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В финансовых вопросах Тельцы особенно удачливые, поэтому вполне можно заключать сделки, вести переговоры с коллегами и партнерами. Некоторых окружающих действия Тельцов будут несколько выводить из себя. Здесь следует просто стараться воздерживаться от споров.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы вполне могут проводить деловые переговоры в этот день и искать себе новых единомышленников. Поладить с нужными людьми, да еще и найти себе влиятельных покровителей, также получится с легкостью. Кроме того, если предстоит оформлять документы, то никаких ошибок не будет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Как сообщает информационное издание rsute.ru, Ракам предстоит не столь легкий день. Придется бороться не на шутку с негативными тенденциями. Но стойкость, внимательность, предусмотрительность и уверенность в себе и своих силах помогут. Не рекомендуется забывать о своих друзьях. Если им нужна будет помощь, то важно ее оказать тотчас же.

Анжела Перл советует держаться подальше от завистников

Лев (23 июля — 22 августа)

День больше всего подходит для составления планов, особенно касательно работы и бизнеса. Во многом принимать правильные решения помогут такие качества, как дальновидность и предусмотрительность. Вечером можно порадовать себя небольшим шопингом и пополнить гардероб новыми вещами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Важные дела следует решить как можно скорее, причем желательно в утренний период времени. И откладывать не стоит. Особенно по той причине, что сейчас жизненный потенциал очень высокий. Оптимизм поможет не терять веру в самого себя и сохранить хорошее настроение весь день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поступки Весов в этот день вызывают довольно-таки повышенный интерес со стороны окружающих. От недоброжелателей следует держаться как можно подальше. Нельзя вступать с ними в спор, чтобы не нажить самому себе врагов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для тех Скорпионов, которые занимаются коммерческой деятельностью, день выдастся не столь легкий. Впереди ждут сложные испытания. Фортуна будет проверять на стойкость. Во многом помогут целеустремленность и уверенность в себе. Не стоит бояться проявлять активность в бизнесе.

Анджела Перл советует не спорить с начальством

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С самого утра следует запланировать встречи с коллегами по работе. Причем провести их лучше в неформальной расслабляющей обстановке. Это позволит сблизиться и понять партнеров на новом уровне. Любимый человек не упустит возможности преподнести приятный сюрприз в вечернее время, что поднимет настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам придется несколько попотеть, потому что день ожидается сложный и не столь удачный. Многие вокруг будут то и дело, что критиковать, ругать ни за что. К тому же некоторые забудут о своих обещаниях. Но потом положительные тенденции начнут расти.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день откроются большие возможности перед Водолеями. Поступят выгодные предложения, которые позволят открыть для себя дополнительный источник дохода. Если назначены деловые переговоры, то они окажутся продуктивными и позволят сблизиться с партнерами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Деловая активность у Рыб в этот день особенно повышенная. Но иногда есть вероятность попасть в неловкие ситуации. Не стоит паниковать по этому поводу. С начальством могут быть недопонимания. Однако не стоит зацикливаться на этом. В любом случае все решаемо.