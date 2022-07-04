Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры

Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры

Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры

Астролог Анжела Перл предупредила, что 4 июля 2022 года могут возникать недопонимания с коллегами по работе, споры и даже ссоры. Следует воздерживаться от обострения отношений и стараться сделать все для того, чтобы успокоить как самого себя, так и людей вокруг. Лучше побыть наедине с собой и поразмыслить над всем, что происходит вокруг.

Анжела Перл советует воздерживаться от споров

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не стоит проявлять слишком уж повышенную деловую активность в этот день. Ведь от стараний результат вряд ли будет сейчас зависеть. Кроме того, не стоит ждать каких-то особенных результатов в бизнесе. Пока что финансовая картина не столь благоприятная.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В финансовых вопросах Тельцы особенно удачливые, поэтому вполне можно заключать сделки, вести переговоры с коллегами и партнерами. Некоторых окружающих действия Тельцов будут несколько выводить из себя. Здесь следует просто стараться воздерживаться от споров.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы вполне могут проводить деловые переговоры в этот день и искать себе новых единомышленников. Поладить с нужными людьми, да еще и найти себе влиятельных покровителей, также получится с легкостью. Кроме того, если предстоит оформлять документы, то никаких ошибок не будет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Как сообщает информационное издание rsute.ru, Ракам предстоит не столь легкий день. Придется бороться не на шутку с негативными тенденциями. Но стойкость, внимательность, предусмотрительность и уверенность в себе и своих силах помогут. Не рекомендуется забывать о своих друзьях. Если им нужна будет помощь, то важно ее оказать тотчас же.

Анжела Перл советует держаться подальше от завистников

Лев (23 июля — 22 августа)

День больше всего подходит для составления планов, особенно касательно работы и бизнеса. Во многом принимать правильные решения помогут такие качества, как дальновидность и предусмотрительность. Вечером можно порадовать себя небольшим шопингом и пополнить гардероб новыми вещами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Важные дела следует решить как можно скорее, причем желательно в утренний период времени. И откладывать не стоит. Особенно по той причине, что сейчас жизненный потенциал очень высокий. Оптимизм поможет не терять веру в самого себя и сохранить хорошее настроение весь день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поступки Весов в этот день вызывают довольно-таки повышенный интерес со стороны окружающих. От недоброжелателей следует держаться как можно подальше. Нельзя вступать с ними в спор, чтобы не нажить самому себе врагов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для тех Скорпионов, которые занимаются коммерческой деятельностью, день выдастся не столь легкий. Впереди ждут сложные испытания. Фортуна будет проверять на стойкость. Во многом помогут целеустремленность и уверенность в себе. Не стоит бояться проявлять активность в бизнесе.

Анджела Перл советует не спорить с начальством

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С самого утра следует запланировать встречи с коллегами по работе. Причем провести их лучше в неформальной расслабляющей обстановке. Это позволит сблизиться и понять партнеров на новом уровне. Любимый человек не упустит возможности преподнести приятный сюрприз в вечернее время, что поднимет настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам придется несколько попотеть, потому что день ожидается сложный и не столь удачный. Многие вокруг будут то и дело, что критиковать, ругать ни за что. К тому же некоторые забудут о своих обещаниях. Но потом положительные тенденции начнут расти.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день откроются большие возможности перед Водолеями. Поступят выгодные предложения, которые позволят открыть для себя дополнительный источник дохода. Если назначены деловые переговоры, то они окажутся продуктивными и позволят сблизиться с партнерами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Деловая активность у Рыб в этот день особенно повышенная. Но иногда есть вероятность попасть в неловкие ситуации. Не стоит паниковать по этому поводу. С начальством могут быть недопонимания. Однако не стоит зацикливаться на этом. В любом случае все решаемо.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Комик-гей рассказал о критике из-за участия в шоу «Женский стендап» на ТНТ
Комик-гей рассказал о критике из-за участия в шоу «Женский стендап»
Очень сообразительный кот
Очень сообразительный кот
Daily Mail: Британский военный выселил семью украинских беженцев с пятью детьми
Daily Mail: Британский военный выселил семью украинских беженцев с
Microsoft продлевает товарные знаки двух игр Rare — Viva Pinata и Blast Corps
Microsoft продлевает товарные знаки двух игр Rare — Viva Pinata и
Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию
Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD
Директор «ИНК-Капитал» Марина Седых получила награду в конкурсе лидеров бизнеса
Директор «ИНК-Капитал» Марина Седых получила награду в конкурсе
Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры
Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры
Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не вступать в споры
Гороскоп от Анжелы Перл на 4 июля 2022 года: в этот день лучше не
В России предложили исключить косметику из параллельного импорта
В России предложили исключить косметику из параллельного импорта
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
Из Юлии Белой Алёна Ашмарина решила сделать новую рапунцель
Из Юлии Белой Алёна Ашмарина решила сделать новую рапунцель
Павел Мамаев задолжал дочери от Аланы алименты больше миллиона рублей
Павел Мамаев задолжал дочери от Аланы алименты больше миллиона рублей

Топ на сегодня

В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть
В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть
Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в Minecraft и другие новости из мира ИИ
Tesla сократила разработчиков автопилота, алгоритм научился играть в
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела
Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела
На Сарайском пляже Ольхона провели первую выемку раздельно собранных отходов
На Сарайском пляже Ольхона провели первую выемку раздельно собранных

Еще по теме

Гороскоп от Анжелы Перл на 26 июня 2022 года: астролог советует четко придерживаться плана на день
Гороскоп от Анжелы Перл на 30 июня 2022 года: уделите время отдыху
Гороскоп от Анжелы Перл на 23 июня 2022 года: не следует унывать в этот день
Солнечное затмение 14 декабря: прогноз Анжелы Перл