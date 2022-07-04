Греция возобновила выдачу виз россиянам

После трехдневной приостановки генконсульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов. Об этом заявила секретарь греческого посольства в России Деспина Николаиду, передает ТАСС.

В конце июня Министерство иностранных дел России заявило о высылке восьмерых греческих дипломатов в ответ на объявление группы российских дипломатов в республике персонами нон грата. МИД Греции назвал безосновательным решение России о высылке дипломатов. В связи с этими событиями работа греческого генконсульства в Москве была приостановлена.

«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — отметила Николанду.

Ранее сообщалось, что Финляндия с 1 июля снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Также в середине июня посольство Германии объявило о возобновлении в России приема документов на выдачу въездных виз.