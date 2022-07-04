Инсайдер: ремастеры Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption отменили

Вадим Карасев





Давно ходят слухи, что в разработке у Rockstar находятся ремастеры или каким-то образом обновленные версии Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption. Похоже, что игры так и не выйдут в релиз, если верить словам известного инсайдера по Rockstar — Tez2.

Он заявил, что «согласно надежному источнику», который знаком с планами Rockstar, несколько лет назад планировался выпуск ремастеров Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption, но Rockstar приняла решение отказаться от этих проектов. Когда разработчики отказались от создания ремастеров Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption — неизвестно, но инсайдер пишет, что «плохой прием трилогии мог быть причиной этого решения».





Напомним, в прошлом году Rockstar выпустила трилогию Grand Theft Auto – The Definitive Edition, которая в себя включает 3 игры серии: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas. На релизе трилогия получила много негативных отзывов из-за огромного количества багов и проблем.